Xóchitl Gálvez pone en duda resolución ‘fast track’ del presunto crematorio

“Vergüenza le debería de dar al gobierno que haya 50 mil desaparecidos (en su gestión). Eso es de lo que debería de hablar el Presidente, no de Ceci Flores", arremetió Gálvez Ruiz contra el López Obrador. [Fotografía. Cuartoscuro]

“Es muy raro que en tan poco tiempo” resolvieran el tema del presunto crematorio clandestino en la Ciudad de México, sostuvo Xóchitl Gálvez.

En un mensaje a medios en Hermosillo, Sonora, la abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD cuestionó la rapidez con la que actuó la fiscalía capitalina.

“Lo que sí me extraña es que hayan resuelto en fast track, en menos de 24 horas, que no existe. Pues dejen que la autoridad investigue y dejemos de descalificarnos”, sostuvo.

En cuanto a los dichos del jefe de Gobierno, Martí Batres, que consideró que todo la fosa pudo haber sido colocada a propósito, simplemente se limitó a decir que “yo no tengo los elementos para decir si es un montaje o no, ellos son la autoridad”.

Sin embargo, Gálvez sí arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que, según la panista, el mandatario encontró la manera de presentarse como si él fuera el verdadero afectado, algo que hace con frecuencia.

“Al Presidente le encanta ser la vístima; se hace la víctima, pues. Es increíble, todo es un atentado, es un complot. (...) El Presidente nunca se puso a trabajar. Si se hubiera puesto a trabajar, Sonora no estuviera en manos de la delincuencia”, afirmó.

La hidalguense llevó estos reclamos a Guaymas, donde sostuvo que el mandatario parece burlarse de las víctimas en lugar de hacer su trabajo.

“Vergüenza le debería de dar al gobierno que haya 50 mil desaparecidos (en su gestión). Eso es de lo que debería de hablar el Presidente, no de Ceci Flores. ¿Dónde están todas estas personas que aquí en esta región han desaparecido?”, cuestionó.

Además, acusó que López Obrador “revictimiza a Ceci Flores y a todas las madres buscadoras, porque ella lo único que quiere es encontrar a sus hijos”.

Por otro lado, le dijo a los ciudadanos que no han decidido por quién van a votar que despierten y vean lo que está sucediendo en el país actualmente.

Minutos después, durante un mitin, le dijo al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que ella sí le va a asignar recursos a su entidad.

“Nosotros vamos a apoyar al gobierno del estado. Aquí no va a haber odio, aquí no va a haber división, aquí no va a ser que tú eres de un partido, yo soy de otro. Aquí vamos a apoyar al gobernador Durazo”, afirmó.