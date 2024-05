AMLO, Ceci Flores y Fiscalía CDMX ‘chocan’ por supuesto crematorio clandestino, ¿qué han dicho?

Luego de que la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, denunciara el hallazgo de un supuesto crematorio clandestino en los límites entre Tláhuac e Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como el jefe de Gobierno, Martí Batres, han desmentido a la activista e incluso la han acusado de ser parte de un “montaje” político.

El martes 30 de abril, Flores publicó un video en su cuenta de X en el que informó que ella y un grupo que la acompañaba encontraron en la ladera del volcán Xaltepec restos humanos en fosas clandestinas, así como credenciales del INE pertenecientes a mujeres y “libretitas de niños”.

“Acabamos de encontrar este crematorio clandestino. Al parecer, desde hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos aquí (...) Vamos a darle el aviso a las autoridades para que hagan el trabajo que les corresponde”, anunció Flores en el grabación que subió a sus redes sociales.

Encontramos restos humanos en la Ciudad de México, me habían pedido madres Buscadoras que viniera, y sí, hallamos un crematorio clandestino, y lo que hiere más, credenciales INE de mujeres y libretitas de niños.

Ni crematorio ni fosa clandestina, asegura Fiscalía CDMX

Un día después del hallazgo, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, detalló que los restos óseos y las cenizas encontradas en el lugar son de origen animal, por lo que no corresponden a ninguna persona.

Además, sobre los objetos encontrados, las autoridades precisaron que fue localizada con vida la dueña de una de las credenciales del INE halladas en el sitio. Se trata de Laura Angélica ‘N’, quien vive en la colonia Avándaro en Valle de Chalco en el Estado de México y quien hace tiempo fue víctima del robo de su celular en el cual estaba su identificación.

De igual forma, en la colonia de la Polvorilla en la alcaldía Iztapalapa, policías ubicaron el domicilio del menor Álvaro ‘N’, cuya credencial también se descubrió en el presunto crematorio clandestino. Sus padres comentaron que habían desechado útiles escolares del ciclo anterior y que era muy probable que el documento se hubiera traspapelado en ellos.

AMLO y Batres acusan a Ceci Flores de ‘montaje’ político

El presidente López Obrador cuestionó este jueves a Ceci Flores y criticó que los medios hayan replicado la información de la madre buscadora. Y aunque reconoció su labor en la búsqueda de desaparecidos, el mandatario advirtió que “no se debe administrar la desgracia” ni tampoco “traficar con el dolor humano”.

“Antier salió que habían encontrado un crematorio, pero vinieron de Sonora y de Chihuahua (estados de la frontera norte de México), personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas”, declaró el presidente en su conferencia matutina.

En la misma línea se pronunció Martí Batres, quien tachó de “montaje” político la denuncia hecha por Flores. En reunión con medios, el jefe capitalino acusó a la activista de querer golpear a la administración de la Ciudad de México, donde la candidata Clara Brugada busca ser la nueva jefa de Gobierno en las elecciones del 2 de junio.

“Es entonces un montaje lo que vimos y podría decir, ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Nosotros obviamente respetamos la labor, auténtica, de quienes trabajan por encontrar personas desaparecidas, pero en este caso, lamentablemente, podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente”, sostuvo Batres.

“Era falso que hubiera desaparecidos, era falso que hubiera una fosa clandestina, era falso que hubiera un crematorio y era falso que hubiera restos humanos en esta zona. Las personas cuyas credenciales se hallaron están vivas”, aseguró.

¿Qué respondió Ceci Flores a López Obrador y a las autoridades de CDMX?

Ceci Flores, quien fundó Madres Buscadoras de Sonora luego de la desaparición de sus hijos, aseguró que a lo largo de su búsqueda ha encontrado más de 2 mil 700 cuerpos, por lo que sabe “a que huele la muerte y como se acarician los huesos que se vuelven cenizas de quien un día respiró.”

En otra publicación subió una foto de un cráneo que localizó hace tiempo y retó a las autoridades capitalinas a resolver si se trata de su hijo, pues afirmó que las autoridades concluyen muy rápido las investigaciones.

“Llevo 1 mes, 11 días y 7 horas esperando que me digan si este cráneo que encontré es de mi hijo. Lo voy a traer a la CDMX porque aquí lo pueden resolver en menos de una hora. Ya me les adelanté, les juro que no es una lagartija.”, escribió.

Esta tarde, la activista anunció que pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención para analizar los restos encontrados en el paraje cercano al volcán Xaltepec, argumentando que “México merece que se hagan públicos los estudios de genética que le practicaron a las cenizas en dos horas”.