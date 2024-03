AMLO recibirá a Ceci Flores, pero ‘en su momento’ porque ahora ‘es temporada electoral’

Sí, pero no... El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su ‘mañanera’ de este 21 de marzo que sí recibirá a Ceci Flores, madre buscadora que esta semana ha pedido una audiencia con el mandatario.

Sin embargo, el titular del Ejecutivo sugirió que el encuentro no se dará de inmediato.

“Sí la recibiré, pero con muchísimo respeto le digo que la voy a recibir en su momento”, declaró desde Oaxaca.

López Obrador insinuó también que la posible reunión con la madre buscadora ocurriría después de la conclusión del periodo electoral.

“Como hay temporada político-electoral, no queremos ni tocar el tema ni que nos usen porque ya ven cómo son los conservadores se vuelven feministas defensores de los derechos humanos ambientalistas de acuerdo con lo que les conviene”, agregó.

Así pidió Ceci Flores reunirse con AMLO

El lunes 18 de marzo, la madre buscadora llegó a Palacio Nacional con una ‘pala de mando’ con la que, aseguró, sigue en la búsqueda de sus dos hijos: Marco Antonio Sauceda Rocha y Alejandro Guadalupe Islas.

“Vine a tocar las puertas de Palacio de López Obrador para entregarle la pala con la que busco a mis hijos. Esta pala nunca debió estar en mis manos, ni debió sentir los huesos romperse de los cuerpos que ha desenterrado. Tome el mando Presidente, hágase cargo de los desaparecidos”, publicó en su cuenta oficial de X.

La respuesta de López Obrador a la petición fue que Ceci Flores podía dejarle la pala con su personal en Palacio Nacional.

“Aquí que me la entregue, que me la deje aquí”, dijo el presidente a la pregunta de una reportera que luego preguntó si recibiría a las Madres Buscadoras en la sede presidencial en lo que resta de su sexenio. “Mañana hablamos de eso, mañana lo tratamos”, agregó.

Un día después, el martes 19 de marzo, Ceci Flores llegó vestida como beisbolista para “ver si así me atiende, porque él no atiende a madres buscadoras, sino beisbolistas”, acusó en entrevista para medios de comunicación.

¿Quiénes son los hijos de Ceci Flores y cuándo desaparecieron?

Marco Antonio Sauceda Rocha fue levantado por crimen organizado en Bahía de Kino, Sonora, el 4 de mayo de 2019.

El segundo hijo desaparecido de la también activista es Alejandro Guadalupe Islas Flores. Él desapareció en la comunidad de Juan José Ríos, cuando iba hacia Los Mochis en Sinaloa, el pasado 30 de octubre de 2015.

“Hijo, hoy estuve tocando la puerta de la casa que construiste con tanto esfuerzo, amor e ilusión para tu hijo. Tenía la esperanza que estuvieras tú, salieras y me dijeras aquí, estoy madre, no pasa nada, pero no fue así, nadie salió…”, posteó en redes sociales.

Hasta 2024, van tres ocasiones en que las que Ceci cree haber encontrado los restos de su primogénito, pero las pruebas de ADN realizadas por los peritos han dado resultados negativos.