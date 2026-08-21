Alfonso Martínez le arrebatará Michoacán a Morena

Gracias al pésimo gobierno de Morena, Michoacán, considerado el “bastión de la izquierda”, perderá esa característica.

En el 2027 Michoacán renovará gobernador, el Congreso local y sus 113 municipios. La inseguridad es galopante, la corrupción mayor, el abuso de la Guardia Nacional desenfrenado y la presencia cada vez más visible del crimen organizado.

En los últimos 10 años gobernados por esa izquierda se contabilizan más de 30 mil desplazados, siendo Michoacán, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el estado que ocupa el primer lugar nacional en ese rubro. El INEGI lo coloca en la tercera posición.

La violencia está a la orden del día. Durante el gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, han sido asesinados siete presidentes municipales en funciones y más de 60 funcionarios locales y candidatos a puestos de elección popular.

La lista es larga y destaca el asesinato de Hipólito Mora Chávez, limonero, líder comunitario y fundador de las autodefensas, asesinado junto con sus tres escoltas el 29 de junio de 2023. La unidad en que viajaba fue emboscada por más de 25 sicarios, quienes le dispararon en más de 2 mil ocasiones.

Hipólito Mora fue candidato al gobierno del estado en 2021, en la misma elección donde resultó electo Alfredo Ramírez Bedolla, a quien señaló de ser apoyado por el crimen organizado.

En esa elección el Trife reconoció que existió violencia generalizada e intervención del crimen en varios municipios (particularmente de la región de Tierra Caliente), sin embargo, determinó que no había elementos jurídicos suficientes para anular la votación a nivel estatal, en la cual resultó electo el morenista, otra que deben los traidores de Mónica Soto y los felipes (de la mata y fuentes, en minúsculas).

El 20 de octubre de 2025 fue secuestrado, torturado y ejecutado el líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán, reconocido por ser la voz principal de los agricultores frente a las extorsiones del crimen organizado. Tan solo unos días después, el 1 de noviembre, fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En medio de este trágico escenario surge la figura de Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, quien ya le tomó la medida a Morena. Le ganó en las últimas dos elecciones. Ojo, lo logró a la mitad del gobierno de AMLO y en la campaña presidencial del 24 con Sheinbaum, con todo el poder que tenían.

Alfonso Martínez (Especial)

La semana pasada Alfonso presentó su segundo informe y exhibió gran capacidad de convocatoria.

Mostró el antes y el después de Morelia

Hoy es una ciudad con orden, rumbo, seguridad y finanzas sanas. Construyó una policía eficaz y eficiente, que es modelo replicable a nivel nacional. Morelia es el único bastión de Michoacán que gracias a la chamba de Alfonso sí puede ser visitada. O sea, que no cuenta con las alertas de viaje de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Quizá por ello estuvieron presentes líderes empresariales como Florentino Ramírez, de Organización Ramírez; Francisco “Paco” Medina, Alonso Gómez y el Grupo MRL. Líderes de la sociedad civil como Claudio X. González y Luis Carlos Ugalde. Santiago Taboada y Mauricio Tabe. Los exgobernadores Genovevo Figueroa, Víctor Manuel Tinoco, Fausto Vallejo y Jesús Reyna. Así como los exalcaldes Marco Antonio Aguilar, Germán Ireta, Salvador López, Carlos Macouzet, Rocío Pineda Gochi y Wilfrido Lázaro. El cardenal Alberto Suárez Inda y el pastor Juan Spyker, fundador de la red de iglesias Alianza Vida Abundante y de la red de iglesias cristianas Másvida. Los generales Roberto Eduardo Molina García, coordinador estatal de la GN, y Juan Bravo Velázquez, comandante de la XXI Zona Militar. ¡Quihúboles!

Alfonso Martínez levantó la mano y convocó a todos a una cruzada para recuperar Michoacán. Sí, fue un destape muy cobijado. Ciudadanos y las dirigencias estatales del PAN y del PRI están con él y, no le vayan a decir al comparsa cuatrotero de Dante Delgado, pero la gran mayoría de MC estatal quiere con él.

Fuego amigo

Jesús Ramírez Cuevas (Cuartoscuro)

La bajeza de Jesús Ramírez no tiene límite. Por hacerle el favorcito a Lenia Batres, no le importó dejar en mal a su jefa, la presidenta Sheinbaum. ¡Así como lo están leyendo! Le sembró una pregunta a modo y con mentiras sobre los seguros de gastos médicos de la Corte. Pues le preguntaron su opinión de que los ministros del Bienestar se gastarían como 130 mdp. El pero fue que el seguro de gastos médicos mayores es para los 288 empleados de la SCJN. No rebasa los 15 millones de pesos y cumple con los derechos laborales de hace 30 años. Deslealtad que unió una vez más a los ocho ministros en contra de Lenia. Ver para creer.

Una imagen habla más que mil palabras

Omar García Harfuch (Especial)

Los duros de la ‘4T’ andan que no los calienta ni el sol al ver la foto de Harfuch al lado del director de la DEA, Terry Cole, y escucharlo decir: “Es un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos”. Ya hasta andan diciendo que es el candidato de EU pa’l 2030. Reza el refrán, con esos amigos, pa qué quiero enemigos.