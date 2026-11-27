La advertencia del coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, sobre la eventual no participación del PAN en las elecciones intermedias de 2027, si el Instituto Nacional Electoral no corrige los criterios de asignación de diputaciones plurinominales que aplicó en 2024, coloca en el centro del debate nacional uno de los problemas fundamentales de nuestra democracia: la distorsión de la voluntad popular en la integración del Poder Legislativo.

El asunto trasciende los intereses electorales de Acción Nacional y de los demás partidos de oposición. Lo que está en juego es la correspondencia entre los votos depositados en las urnas y la representación política que de ellos emana. Esto es particularmente relevante cuando esa representación permite modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En las elecciones de 2024, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo consiguieron alrededor del 55 por ciento de la votación para la Cámara de Diputados y terminaron con cerca del 73 por ciento de las curules. Una diferencia de aproximadamente 18 puntos porcentuales que les permitió alcanzar una mayoría calificada que no obtuvieron directamente en las urnas.

La interpretación que prevaleció en el INE, y que posteriormente fue avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Mónica Soto y los dos Felipes, consistió en aplicar individualmente a cada partido político el límite constitucional de sobrerrepresentación de ocho puntos porcentuales, en lugar de considerar conjuntamente a las fuerzas políticas integrantes de la coalición.

El debate jurídico radica precisamente en que el artículo 54 constitucional establece ese límite por partido político, mientras que el cuestionamiento de la oposición se sustenta en los efectos que produce su aplicación cuando varias organizaciones políticas compiten electoralmente como una coalición y posteriormente actúan como un bloque legislativo.

De mantenerse ese criterio en 2027, existe la posibilidad de que una coalición obtenga nuevamente una mayoría calificada en San Lázaro sin contar con el respaldo de las dos terceras partes de los electores. No es un asunto menor, habida cuenta de las consecuencias que ello tiene para el equilibrio entre los poderes de la Unión.

La preocupación expresada por Anaya adquiere relevancia frente a las numerosas modificaciones constitucionales impulsadas por la 4T, particularmente aquellas relacionadas con el Poder Judicial, la desaparición de organismos constitucionales autónomos y la redistribución de atribuciones entre las instituciones del Estado.

Desde la perspectiva crítica de la oposición, existe el riesgo de que la Carta Magna deje de funcionar como un instrumento de contención del poder público para convertirse en un instrumento al servicio del proyecto político de quienes circunstancialmente gobiernan el país.

Sin embargo, la legitimidad de origen de un gobierno no cancela la necesidad de contar con contrapesos institucionales. Una democracia constitucional no se agota en la celebración periódica de elecciones, sino que requiere límites efectivos al ejercicio del poder, independencia judicial, pluralidad política y garantías para quienes no forman parte de la mayoría gobernante.

La eventual decisión del PAN de retirarse de la contienda también entraña una contradicción política, toda vez que su ausencia reduciría las alternativas electorales de millones de ciudadanos y podría facilitar aquello que pretende evitar. La amenaza de Anaya debe entenderse, por ahora, como una medida de presión para colocar el problema de la sobrerrepresentación en la agenda electoral.

El INE tiene ante sí la responsabilidad de explicar con absoluta transparencia los criterios que regirán la asignación de diputaciones en 2027, aunque una solución de fondo también podría requerir modificaciones legislativas o constitucionales que eliminen las ambigüedades y eviten que el sistema de coaliciones produzca distorsiones en la representación popular.

La discusión tampoco debe reducirse a una confrontación entre la izquierda y la derecha. Las reglas electorales deben ofrecer las mismas garantías independientemente de quién gobierne, porque una disposición que hoy beneficia a Morena podría favorecer mañana a cualquier otra fuerza política.

El desafío de las elecciones intermedias de 2027 será preservar la competencia política y garantizar que la pluralidad expresada en las urnas tenga un reflejo efectivo en el Congreso de la Unión.

Porque una cosa es ganar una elección y otra muy distinta disponer de la Constitución como si fuera patrimonio del partido gobernante. La Carta Magna pertenece a todos los mexicanos, incluidos aquellos que no votaron por quienes ejercen el poder.