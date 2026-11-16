Renée Carvajal fue la influencer que criticó el contenido de Pedro Páramo al no recomendarlo para jovenes de preparatoria. (Foto: Ig @escapedeletras/Amazon)

La crítica de una lectura escolar terminó por colocar a Renée Carvajal en la polémica. La creadora de contenido manifestó su inconformidad después de que su hija, de 16 años, recibiera como tarea leer Pedro Páramo, novela del escritor mexicano Juan Rulfo.

Sus declaraciones llamaron la atención porque Carvajal se dedica precisamente a compartir recomendaciones literarias y promover el hábito de la lectura.

Luego del polémico video de la influencer, ella compartió un listado de novelas que recomienda y considera aptas para que los estudiantes de preparatoria las lean.

Pedro Páramo es una novela del escritor Juan Rulfo. (Foto: Amazon)

¿Qué dijo Renée Carvajal sobre la novela Pedro Páramo?

La polémica comenzó cuando la creadora de contenido compartió su inconformidad con una de las lecturas asignadas a su hija, quien cursa segundo de preparatoria y tiene 16 años.

En el video, Carvajal explicó que Pedro Páramo no era una lectura apropiada para la edad de la adolescente.

“A esa edad es una cosa horrorosa, me dice que no le entiende, que no le gusta leer, es aburrido y no entiendo, sí es una joya literaria mexicana, pero es para un lector maduro, quien entiende ese tipo de literatura. No tiene situaciones en las cuales se puedan reflejar los jóvenes, y deberían de fomentar la lectura”, declaró la influencer.

También manifestó su preocupación por la posibilidad de que asignar obras difíciles sin considerar los intereses y la experiencia de los alumnos provoque que pierdan el gusto por leer.

“Primero debemos enseñar la parte divertida, lo placentero de leer, lo emocionante, no desde la tarea horrible de un libro asqueroso que te obligaron”, agregó sobre la novela de Juan Rulfo.

Posteriormente, compartió un listado de libros que sí recomienda para que los jóvenes los leyeran:

Una habitación propia - Virgina Woolf

La guerra no tiene rostro de mujer . Sveltana Alexieviech

El lector - Bernhard Schlink

Hamnet - Maggie O’Farrel

Lo que no tiene nombre - ¨Poedad Bonnett

Leonora - Elena Poniatowska

La distancia entre nosotros - Reyna Grande

La otra Isabel - Laura Martínez

El lugar de la herida - Laura Baeza

Roma Soy Yo - Santiago Posteguillo

La canción de Aquiiles - Madeleine Miller

Penélope y las doce criadas - Margaret Atwood

Mira a esa chica - Cristina Araújo

No me cerrarán los labios - Abia Castillo

Kim ji Young, nacida en 1982 - Cho Nam-Jo

Persona Normal - Benito Taibo

Crisantemo Blanco - Mary Lynn

Tan poca vida - Hanya Yanagihara

Invisible - Eloy Moreno

¿Quién es Renée Carvajal, influencer de libros?

Renée Carvajal es una creadora de contenido originaria de Puebla que comparte su gusto por la literatura a través de redes sociales. Es conocida principalmente por su canal Escape de Letras, espacio en el que publica recomendaciones de libros, reseñas y contenido relacionado con el fomento a la lectura.

“Cuando empecé no me imaginé hasta dónde iba a llegr, ahora es mi proyecto de vida, porque empezó como un hobbie, siempre he leído. Lo dejé muchos años (...) Pero un día platiqué de las series y me di cuenta que sí tenía tiempo, así lo retomé y un día me animé a crear contenido”, declaró en una entrevista para el pódcast Mamás en el diván.

Además de opinar sobre diferentes obras y autores, la influencer realiza círculos de lectura, con los que busca acercar a otras personas al hábito de leer y descubrir nuevas historias.

“Empecé con un club de lectura para mamás, mi objetivo era crear una comunidad bonita de mujeres que tuvieran gusto por la lectura, pero también compartieran otros temas”, añadió.

Su actividad en plataformas digitales está enfocada en la literatura y organiza reuniones con los autores y los lectores a través de videollamadas.

Respecto a su vida personal, se conoce que tiene una hija y que estudió Mercadotecnia.

¿De qué trata Pedro Páramo, novela de Juan Rulfo?

Pedro Páramo, publicada en 1955, es una novela del escritor mexicano Juan Rulfo que narra la historia de Juan Preciado, un joven que viaja al pueblo de Comala para buscar a su padre, Pedro Páramo, a quien no conoce. El recorrido comienza después de que su madre, Dolores Preciado, le pide que cumpla la promesa de encontrarlo.

Sin embargo, al llegar a Comala descubre un lugar desolado, habitado por personajes que guardan historias relacionadas con su padre y con el pasado del pueblo. A través de recuerdos, conversaciones y saltos temporales, la novela reconstruye la vida de Pedro Páramo, un hombre que ejerció un enorme poder sobre los habitantes de la región.

La obra combina elementos de la realidad y lo sobrenatural para abordar temas como la muerte, la memoria, el abandono, el poder y las consecuencias de las decisiones humanas.