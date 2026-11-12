Renuevan app del Banco del Bienestar: ¿Cómo hacer transferencias y cobros desde tu celular?

La app del Banco del Bienestar funciona a todas horas, y permite transferencias y cobros de inmediato.

¿Ya puedes manejar mejor los pagos de la Pensión del Bienestar? El Banco del Bienestar presentó una nueva app para acercar los beneficios de la economía digital a toda la población.

Víctor Manuel Laboyi Bocanegra, titular del Banco del Bienestar, explicó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que la aplicación permitirá a los beneficiarios de las pensiones del Bienestar realizar pagos digitales y hacer transferencias desde su celular.

La principal ventaja de la nueva app del Banco del Bienestar es que no cobra comisiones por pagos digitales, además de que son rápidos, fáciles y seguros.

Anteriormente, la app del Banco del Bienestar únicamente funcionaba para la consulta de saldos y movimientos. Ahora, con más de 18 millones de usuarios, el servicio se renovó para facilitar las operaciones.

¿Qué otros beneficios incluye la nueva app del Banco del Bienestar?

Además de hacer pagos y transferencias en línea, la nueva aplicación móvil del Banco del Bienestar ofrece herramientas como:

Enviar dinero utilizando un número celular.

Pagos y cobros digitales mediante código QR.

Notificar operaciones.

Localizar sucursales y cajeros más cercanos.

La aplicación está disponible en todo momento, lo que te puede facilitar hacer un pago o transferencia sin depender de la atención en sucursales.

¿Cómo hacer una transferencia con la app del Banco del Bienestar?

Hacer una transferencia en la app del Banco del Bienestar consta de pocos pasos y es inmediato.

Para transferir dinero, sigue estos pasos.

Entra a la nueva app del Banco del Bienestar.

Entra al apartado de ‘transferencias’.

Captura el número de tarjeta, cuenta CLABE o celular asociado con la cuenta a la que le quieres transferir dinero.

o celular asociado con la cuenta a la que le quieres transferir dinero. Ingresa monto, concepto, verifica información y confirma la transferencia.

El banco te mostrará un comprobante de la transferencia, mismo que podrás guardar, y te notificará sobre el movimiento vía mensaje.

Toma en cuenta que la aplicación te permite guardar cuentas a las que les transfieres dinero recurrentemente, además de seleccionar contactos de tu teléfono para facilitar las transferencias.

¿Cómo hacer pagos o cobros con QR en la app del Banco del Bienestar?

Los pagos con QR pueden ser de ayuda al momento de hacer compras sin la necesidad de utilizar tu tarjeta.

Para ello, debes seguir estos pasos:

Entra al apartado de ‘transferencias’.

Selecciona la opción de ‘QR’.

Da clic en la opción que dice ‘abrir cámara’, la app solicitará permiso para utilizar la cámara de tu celular.

Escanea el código QR de la persona o negocio que te cobrará y efectúa el pago.

Para realizar cobros, el mismo apartado de QR te permite generar tu código y poner la cantidad a cobrar.

La nueva app del Banco del Bienestar está disponible en la Play Store y la App Store de manera gratuita.