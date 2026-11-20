El diálogo con la tradición, el compromiso cívico, la puesta en valor de los lugares, la riqueza de voces, formas y propuestas experimentales, la variedad de géneros, la primacía de la lírica y la excelencia de la narrativa y el ensayo… No es fácil dar cuenta de los rasgos que distinguen a la producción literaria italiana, que a lo largo de los siglos ha sabido entretejer miradas e inquietudes diversas y desenvolverse tanto en el terreno de su inconfundible identidad cultural como en el espacio ilimitado de la innovación.

El programa literario y profesional que Italia presentará este año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), organizado por el Centro para el Libro y la Lectura de Italia, en colaboración con la Asociación Italiana de Editores (AIE), aspira a reflejar la vitalidad de un sector editorial que, aun en un contexto general adverso, mantiene su solidez. Se trata de la segunda industria cultural de Italia, capaz de responder a las expectativas y tendencias de un público diverso.

Un total de 120 encuentros, con la participación de 58 de las autoras y los autores más representativos del panorama literario italiano, quienes dialogarán con interlocutores mexicanos e internacionales, darán vida a un programa inspirado en la figura de Umberto Eco, en el año en que se conmemora el décimo aniversario de su fallecimiento. «El mundo nos habla como un gran libro»: esta idea, recogida en su obra maestra, El nombre de la rosa, condensa, con toda su fuerza metafórica, la complejidad de la realidad, cuyos elementos se presentan como «signos» que deben descifrarse e interpretarse, al igual que las palabras que habitan las páginas de los libros.

Alessandro Baricco será el encargado de evocar, en una conferencia magistral, las resonancias y los significados de esa búsqueda de sentido, estrechamente vinculada con el acto mismo de leer. Su mirada sobre el mundo comenzará a iluminar el caleidoscopio de historias, imágenes y puntos de vista que conforman el universo infinito de la creatividad, la narrativa y el pensamiento italianos.

Los encuentros dedicados a la narrativa contemporánea ofrecerán un panorama diverso de la producción italiana actual, que despierta un interés creciente en el mercado internacional. Así lo demuestra el éxito mundial de las sagas familiares y la novela policiaca mediterránea, géneros apreciados por su impronta histórica, cultural y geográfica, estrechamente vinculada con sus territorios de origen. El relato de los orígenes, las genealogías y los conflictos generacionales convive con la relectura del pasado y el examen de las transformaciones sociales de nuestro tiempo. En estas narraciones aparecen con frecuencia memorables figuras femeninas, personajes que viven en condiciones precarias e individuos desorientados, marcados por incertidumbres y contradicciones.

Junto a las historias de un presente atormentado, el público de la FIL se reencontrará, en un diálogo constante con el tiempo, con algunas de las grandes figuras clásicas de la historia y la cultura italianas, a quienes diversas efemérides vuelven a situar como extraordinarios intérpretes del presente: de Francisco de Asís a Nicolás Maquiavelo, de Grazia Deledda a Dario Fo (ambos galardonados con el Premio Nobel de Literatura), de Filippo Tommaso Marinetti a Carlo Collodi.

A Pinocho, además, se le dedicará una exposición de ilustración contemporánea, en sintonía con otras vertientes del programa centradas en la literatura infantil y juvenil y en los grandes maestros del cómic italiano, desde Hugo Pratt y Milo Manara hasta Pera Toons, artífice de un fenómeno editorial que ha trascendido fronteras. Tampoco faltará un espacio dedicado al universo del conocimiento, con reflexiones y debates entre destacados especialistas en torno a los temas cruciales de nuestra época.

Por último, la pluralidad de enfoques, orientada a estimular el espíritu crítico y la vocación multidisciplinaria, caracterizará una amplia serie de encuentros dedicados al análisis de la industria editorial, sus perspectivas y los distintos eslabones de la cadena del libro. Estos espacios contarán con la participación de editores italianos, especialistas y representantes institucionales.