Luis Ernesto Franco, de ‘Bajo el mismo cielo’, vivió abuso: ‘He sentido miedo, también he sanado’

Luis Ernesto Franco, actor de Señora Acero y Bajo el mismo cielo, compartió su testimonio sobre los momentos más oscuros en vida: el abuso sexual en la infancia, la depresión, las adicciones y la lucha por la salud mental.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el intérprete de Ingobernable relató cómo atravesó una etapa crítica en la que tocó fondo, pero de la cual logró salir.

“A los 7 años ya cargaba heridas que no entendía. Me tocó tomar decisiones que ningún niño debería tomar. Y aunque aprendí a ser fuerte, por dentro seguía roto (...) Hoy quiero ser un ejemplo. No porque lo tenga todo resuelto, o porque sea mejor que alguien, sino porque elegí no rendirme. Porque entendí que el pasado no define, solo te prepara”, expresó el exesposo de la actriz Marimar Vega este lunes.

Luis Ernesto Franco Luis Ernesto Franco compartió su historia en Instagram (Foto: @guerofranco).

¿Qué le pasó al actor Luis Ernesto Franco?

‘El güero Franco’ contó sobre varias etapas complicadas en su vida, la primera fue a los cuatro años, cuando tomó “decisión más dolorosa”: elegir con cuál de sus papás quería vivir.

“A los siete años fui abusado, viví con el secreto toda mi niñez”, detalló el actor, quien no vio a su madre hasta los 11 años, pero solo estuvo con ella unos meses: “Me corrió de su casa”.

En su adolescencia, mientras iba de casa en casa, soñaba con dos cosas: “tener un hogar y ser actor”.

Luis Ernesto comenzó su carrera en las pantallas en pequeños papeles como en La hija del jardinero (2003), telenovela de TV Azteca, con el tiempo consolidó una carrera exitosa, pero también llegaron las adicciones y la depresión.

Un tiempo, él se rehabilitó e hizo el hogar que soñaba, pero no duró: “En mis 30, toqué fondo e intenté quitarme la vida. Fue entonces cuando tuve esa conversación que cambió todo: ‘Dios, o me muestras para qué estoy vivo o llévame de aquí. Yo no pedí nacer’. No recibí respuesta inmediata, pero sí fuerza para seguir un día más”.

Luis Ernesto Franco ha participado en alrededor de 40 producciones. (Foto: IMDb).

El intérprete comenzó un proceso de “volver a construir sobre escombros” y su motor ahora es su hijo: “He caído. He dudado. He sentido miedo. Pero también he sanado. He construido. Me he levantado. Y lo más importante: he aprendido a vivir en paz conmigo”.

El intérprete motivó a las personas que se sienten como él: “Entendí que no soy víctima de mi historia, soy autor de lo que elijo escribir a partir de ella (...) Hoy sigo soñando más alto que nunca, pero sueño diferente. Sueño para dejar el camino mejor de como lo encontré, para dar más de lo recibido, para ser un ejemplo para mi hijo. Hoy sé que no somos lo que nos pasa, somos lo que elegimos hacer con ello”.

¿Quién es Luis Ernesto Franco?

Luis Ernesto Franco es un actor mexicano y productor mexicano que nació el 21 de diciembre de 1983 que ha salido en exitosas producciones como Falsa identidad, No sé si cortarme las venas o dejármelas largas y La boda de la abuela.

Estuvo casado con Marimar Vega de 2015 a 2018, el cual terminó debido a la diferencia de intereses, aunque siguieron con su amistad tras el divorcio.

En el pódcast Se Regalan Dudas, Vega relató que se casaron a los 30, estudiaron juntos "siempre fue una relación muy tormentosa, muy extremista (...) en todas mis relaciones, no nada más en el divorcio, uno se separa, casi siempre, por los problemas del principio".

Luis Ernesto luego se casó con Roza Franco, con quien luego tuvo a su bebé Leo.

