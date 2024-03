Matthew Underwood, actor de ‘Zoey 101′, cuenta que fue víctima de abuso a los 19 años por su agente

La era dorada de Nickelodeon ha mostrado que fue más turbia de lo que se mostraba en pantallas. Luego de los testimonios de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, donde Drake Bell habla sobre el abuso sexual que vivió de un empleado de la empresa (Brian Peck) ahora Matthew Underwood narra su propia historia.

Matthew Underwood interpretó a Logan Reese en Zoey 101 (2005-2008), una de las exitosas series de Nickelodeon que regresó con una secuela llamada Zoey 102 (2023). A través de Instagram, el actor contó que él también fue víctima de abuso sexual.

“Voy a compartir con ustedes algo de lo que nunca pensé que tendría que hablar públicamente, ya que sinceramente no es su asunto”. El intérprete decidió compartir su propia experiencia ante la espera de muchos fans sobre su posicionamiento ante Quiet on Set.

Matthew Underwood participó en 'Zoey 102'. (Foto: Instagram @mattunderwood).

¿Qué le pasó a Matthew Underwood, actor de ‘Zoey 101′?

En su publicación, el actor de 33 años narra que cuando tenía 12 años, el padrastro de uno de sus mejores amigos abusó de él: “Perdí a los mejores amigos que había tenido nunca porque no podía pasar tiempo con ellos sin sentir el asco personal y la traición provocados por un hombre en el que confiaba como en un padre para mí”.

Además de ello, vivió otra terrible experiencia: “Cuando tenía 19 años, fui acosado sexualmente y luego agredido por mi agente de entonces, que había dedicado bastante tiempo a ganarse mi confianza como amigo y mentor. Una vez más, traicionó mi confianza y destrozó mi imagen de mí mismo. Le denuncié a la agencia y desde entonces le han despedido, aunque sigue en activo en el sector”.

'Zoey 101' tuvo una secuela en 2023. (Foto: 'Zoey 101')

A raíz de ello, Matthew se fue de Los Ángeles y puso fin a su carrera como actor. Aproximadamente eso ocurrió en 2009, el también modelo estuvo fuera de producciones hasta 2017, cuando volvió a películas como The Magic Studio y The Golden Stars.

Underwood agradeció a sus actuales agentes Lauren Green y Sam Hampton: “Quiero dar las gracias a Lauren Green por cubrirme literalmente las espaldas desde que tenía 8 años. El único período de mi vida que no estaba representado por ella, fue el año y medio que tuve esta experiencia de mierda con este otro agente. Si no fuera por Lauren y Sam, nunca habría estado en una pantalla de nuevo”.

Matthew Underwood publicó un comunicado donde habla del documental 'Quiet on set'.

Asimismo, agregó que ha decidido contar lo que le pasó porque ha recibido muchos correos electrónicos donde le desean que él y su madre ardan en el infierno y lo llaman “defensor de pederastas” por no hablar en público sobre Quiet on set.

“Esas palabras de odio apenas me afectan hoy, pero imagino que muchos de mis amigos en el negocio están siendo igualmente acosados si no se unen al coro, así que comparto esto con la esperanza de que algunos de ustedes puedan reconocer que solo porque una persona no grite a los cuatro vientos que los pedófilos son malos eso no significa que no tengan sus propias razones para permanecer en silencio, buenas razones, razones personales”.

Underwood agregó que no tuvo una mala experiencia al trabajar en el set de Nickelodeon ni con Dan Schneider:

“Dan parece reconocer que había sido un idiota en el pasado. Me gusta creer que es totalmente capaz de ser un creador y un compañero de trabajo con el que todo el mundo pueda disfrutar trabajando. No tengo ninguna expectativa de volver a trabajar con él, solo deseo el bien para cualquiera que quiera ser mejor”.