Drake Bell revela que fue víctima de abuso y contará su historia por primera vez en un documental

El actor y cantante Drake Bell, reconocido por protagonizar la serie de Drake & Josh (2004), aparecerá en una serie documental para platicar por primera vez en público sobre los abusos que sufrió por parte de Brian Peck, un entrenador de diálogo con el que trabajó en una producción de Nickelodeon.

Drake Bell es una personalidad estadounidense que ha destacado en la industria del entretenimiento por participar en diversas series y películas, la mayor parte de ellas producidas por Nickelodeon.

¿Qué le pasó a Drake Bell?

Este 5 de marzo, el canal de Investigation Discovery lanzó un nuevo avance para el estreno de su serie documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, que narra las experiencias de abuso y acoso que sufrieron miembros de producción en el set de los programas más populares de finales de los 90.

En este nuevo tráiler, se menciona el caso de Brian Peck, un actor y entrenador vocal que en 2004 fue sentenciado a prisión por el abuso de menores en una producción, pero 16 meses después fue puesto en libertad y continúo trabajando en la televisión.

De acuerdo con IMDb, Brian Peck murió en abril de 2021 en Italia, pero no se tiene conocimiento de las causas detrás de su fallecimiento.

Drake Bell aparecerá en un capítulo de una nueva serie documental. (Instagram / @drakebell)

Desde que se dio a conocer el caso en 2004, nunca se reveló la identidad de la persona que sufrió el abuso, hasta este 2024. El avance de Quiet On Set revela que fue Drake Bell y que contará por primera vez su historia.

“La exestrella de Nickelodeon, Drake Bell, compartirá públicamente, por primera vez, la historia de los abusos que sufrió a manos de Brian Peck”, se puede leer en la descripción del video de Quiet On Set.

En redes sociales, el actor y cantante no ha mencionado nada al respecto sobre el estreno de la serie documental.

¿Cuándo se estrena ‘Quiet On Set’?

Según el primer avance que lanzaron, Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV se compone de dos episodios en los que se van a tratar los polémicos casos de Brian Peck y Dan Schneider, productor que también ha sido señalado de abuso.

Este documental se estrena el 17 de marzo, pero no se ha revelado en que capítulo aparecen las declaraciones de Drake Bell.

En Estados Unidos, Quiet On Set se va a transmitir por medio de la plataforma MAX, antes conocida como HBO Max, por lo que es posible que en unos meses también esté disponible en México, pero aún no hay una fecha confirmada.