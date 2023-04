¿Por qué Drake Bell y Josh Peck se ‘pelearon’? Esta fue la razón en discordia

Uno de los protagonistas del programa Drake & Josh (2004), el actor Drake Bell, quien fue reportado como desaparecido en un boletín de búsqueda, hace unos momentos se informó que está sano y salvo, según un boletín actualizado de la policía de Daytona Beach.

De acuerdo con la información, los oficiales ya están en comunicación con el actor.

Drake & Josh: El programa que lanzó al estrellato a sus protagonistas

A pesar de tener varios proyectos en la pantalla chica, Drake Bell es un cantante reconocido por su participación en el show de Nickelodeon en el que participó con el actor Josh Peck. En aquella producción, ambos intérpretes pretendían ser dos hermanastros que aprendían a llevarse bien.

El programa, que ha sido uno de los más populares de Nick, cuenta con cuatro temporadas y una película que muestra las aventuras de Drake & Josh visitando Hollywood. La producción también contaba con la participación de Miranda Cosgrove, la protagonista del show iCarly (2007) en el que actuó Jennette McCurdy.

No obstante, al finalizar el programa algunos fanáticos cuestionaron si los actores principales mantenían una relación de amistad o si dejaron de llevarse.

Drake Bell y Josh Peck protagonizaron un programa de Nickelodeon. (Foto: Instagram / @shuapeck)

¿Qué pasó entre Drake y Josh?

Al terminar Drake & Josh en 2007, algunos fanáticos se dieron cuenta que la relación entre ambos actores no era tan cercana como en el programa de televisión. Aparecieron juntos en los MTV Video Music Awards de 2008, pero fuera de eso cada uno siguió con sus carreras profesionales.

En 2014 se volvieron a encontrar en los Kids’ Choice Awards, pero solo aparecieron en una fotografía juntos y no dieron declaraciones de si eran o no amigos.

La boda de Josh Peck

En 2017, Josh Peck contrajo matrimonio con la directora de fotografía Paige O’Brien y no invitó a Drake Bell a su boda. Ante la falta de su invitación, de acuerdo con Entertainment Weekly, el estadounidense escribió un tuit que borró criticando al recién casado.

“Cuando no estás invitado a la boda, el mensaje es claro... La lealtad es clave... SIEMPRE recuerda de dónde vienes”, supuestamente escribió Drake Bell. Ante aquella revelación, los actores dejaron de estar en contacto por completo.

Sin embargo, ese mismo año los actores dejaron atrás el supuesto desacuerdo y Josh Peck subió una fotografía con la descripción “abrázame”.

Drake y Josh se reconciliaron en 2017 de su supuesto pleito. (Foto: Instagram / @shuapeck)

El pleito de Drake y Josh

En 2022, Josh Peck fue invitado al podcast BFFs en donde recordó lo que sucedió con los comentarios de Drake Bell por no haberlo invitado a su boda.

“No lo invite a mi boda y el internet se volvió loco. Drake y yo no habíamos tenido contacto desde hace 10 años que hicimos el programa. No, no somos amigos.”, explicó el actor quien aseguró que se molestó por los comentarios de Bell el día de su boda.

Ese mismo mes Drake Bell y su ahora exesposa, Janet Von Schmeling, cuestionaron en su propio podcast la versión del pleito que contó Josh Peck asegurando que no habían dejado de hablar desde que terminó el show.

“Eso no es cierto, ha ido a la casa”, explicó Drake Bell asegurando que si se han mantenido en contacto desde que terminó su programa, “hemos tenido nuestros altibajos, hemos tenido momentos en los que queríamos matarnos unos a otros, éramos como hermanos. Conozco a Josh y estoy más cerca de él que de mis propios hermanos”, aseguró en el programa.

A partir de aquellas declaraciones hechas en 2022, ninguno de los dos actores ha dicho nada al respecto.