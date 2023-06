‘Zoey 101′ regresa con una nueva película y... con polémicas desde su serie en Nickelodeon

¿Por qué no están todos los protagonistas? Este 20 de junio, se estrenó el primer avance de la cinta secuela de Zoey 101; sin embargo, no todos los actores de la producción original regresaron a sus papeles por ciertas polémicas que se vivieron en el set de la serie original de Nickelodeon.

Zoey 101 es una serie que se estrenó en Nickelodeon en 2005 y duró cuatro temporadas. La trama se centraba en el personaje de Zoey Brooks, interpretado por Jamie Lynn Spears, mientras se adaptaba a su nuevo colegio.

Este 2023, la plataforma de streaming Paramount+ anunció que la historia de Zoey Brooks continuará en formato de una película cuya trama se centra en reunir a algunos de los personajes de la producción original. por la boda de dos personajes.

La nueva cinta lleva el nombre de Zoey 102 se estrenará el próximo 27 de junio.

¿Cuáles fueron las polémicas de Zoey 101?

Hay varios personajes que no regresarán para la nueva cinta llamada Zoey 102, debido a que durante la grabación de la serie original fueron parte de algunas polémicas.

Las acusaciones de Alexa Nikolas

La actriz estadounidense Alexa Nikolas, quien interpreta a Nicole la mejor amiga de la protagonista, se ha pronunciado en diferentes ocasiones en contra de los tratos que recibió durante Zoey 101.

En una entrevista con el podcast de Real Pod with Victoria Garrick, la actriz se sinceró sobre varios momentos en los que se sintió incómoda grabando y hasta acusó algunas de sus compañeras de haberla acosado durante la producción.

En diferentes ocasiones Alexa Nikolas ha revelado su experiencia en 'Zoey 101'. (Foto: 'Zoey 101')

“Estar en Zoey 101 era pensar ‘si digo cómo me siento tal vez no pueda regresar’... ellos me recordaron que estaba en un set y que no era Nicole 101. Tenía mucho miedo de perder mi trabajo, los ejecutivos y todos los adultos me hicieron sentir así”, explicó la actriz.

Asimismo, aseguró que tras su experiencia grabando la serie no sentía como que perteneciera al mundo de Hollywood.

Alexa Nikolas vs. Jaime Lynn Spears

En diferentes ocasiones, Alexa Nikolas ha revelado en varias entrevistas que Jaime Lynn Spears la molestaba y acosaba durante la grabación de la serie. Incluso hizo una transmisión en vivo en 2020, en la que habló sobre algunos de sus problemas con sus demás compañeros.

“Fue horrible, fue la peor experiencia que he tenido”, explicó Nikolas en un video en vivo en el que habló sobre su salida de la serie y el trato que recibió de Lynn Spears. Contó una experiencia en la que un productor le dijo “Jaime quiere hablar contigo en su tráiler” y que, al entrar, la estaba esperando Britney Spears gritándole.

Jaime Lynn Spears ha sido acusada de acoso en 'Zoey 101'. (Foto: 'Zoey 101')

“Me gritó y me dijo que nada iba a salir de mi carrera y que ‘nadie se mete con su hermana’”, explicó Alexa que el regaño de la cantante fue el resultado de un engaño por parte de Jaime Lynn Spears.

Ante las acusacines de ‘bullying’, la hermana de Britney Spears se contactó con Nikolas para pedirle una disculpa.

Sin embargo en Real Pod with Victoria Garrick, Alexa explicó que la disculpa de Jaime Lynn Spears era para que se uniera a un video musical que iban hacer de Zoey 101. De igual manera, reveló que el libro de su excompañera contiene mentiras sobre lo que pasó en la serie.

“Algunas personas me mandaron la filtración de su libro y son puras mentiras sobre mí”, explicó en el podcast de Sloan en el que aseguró que nunca fue grosera con Lynn Spears y que “siempre estaba pensando ‘¿por qué Jaime es mala conmigo’ ¿por qué no le caigo bien?’, estos eran los sentimiento que tenía”.

Alexa Nikola reveló que tenía problemas con sus compañeras. (Foto: 'Zoey 101')

La salida de Kristin Herrera

La actriz Kristin Herrera interpretó a Dana durante la priemra temporada del show. Sin embargo, el personaje fue eliminado de la historia durante la segunda temporada.

Aunque no se tiene certeza de los porqués de su salida, Alexa Nikola dio una supuesta razón a Real Pod with Victoria Garrick sobre la despedida de Herrera:

“Dejaron ir al personaje de Dana porque era abusiva, verbal y de ‘bullying’ (en relación con Kristin Herrera). Era bastante incómodo y hasta en un punto me empujó hacia una roca”, Nikolas aseguró que también sufrió acoso por parte de otra actriz.

Una de las actrices de 'Zoey 101' no regresó para la segunda temporada. (Foto: 'Zoey 101')

“Con la llegada de Victoria Justice estaba emocionada... terminó siento lo contrario. No tenía amigos en set y era mi oportunidad de tener alguna amiga Fuimos amigas hasta un día tuvimos un problema con un niño, al día siguiente fui al set y la vi con Jaime Lynn Spears”.

Alexa aseguró que ambas actrices dejaron de hablarle durante la grabación de toda la segunda temporada.

Victoria Justice fue parte de 'Zoey 101'. (Foto: 'Zoey 101')

Las acusaciones contra Dan Schneider

Alexa Nikola también arremetió contra el productor Dan Schneider, quien ha recibido diferentes acusaciones de acoso.

En 2022, Jennette Mccurdy, quien participó en la serie original de iCarly (2007) habló sobre los diferentes abusos que sufrió por parte de Dan Schneider. En el canal de Christy Carlson Romano, Alexa Nikola dijo lo siguiente del productor:

“Siempre que tenía pruebas de armario, siempre tenía que estar en ellas... gracias a Dios había una cortina, pero él estaba afuera en una silla”. También reveló que, Schneider era quien insistía en que su personaje utilizará faldas y bermudas cortas.