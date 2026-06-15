Innovación, creación de industrias y la próxima frontera de la inversión productiva en México

La salida a bolsa de SpaceX el 12 de junio constituye, más allá del titular financiero, un dato analítico de primer orden. La compañía fijó precio en 135 dólares por acción, levantó alrededor de 75 mil millones de dólares y alcanzó una valuación cercana a 1.77 trillones de dólares, la mayor oferta pública inicial registrada. El triple, en proceeds, del récord previo de Saudi Aramco. Para este análisis, el interés de esa cifra es por su composición: el mercado asignó la valuación más alta de la historia a una empresa fundada hace veinticuatro años cuya estructura de ingresos — lanzamientos de cohetes reutilizables, conectividad satelital de órbita baja, capacidad de cómputo para inteligencia artificial — no correspondía, al momento de su fundación, a ningún mercado preexistente.

Ese es el punto que conviene aislar para el caso mexicano. SpaceX no capturó cuota en industrias establecidas: generó industrias que no existían como categorías comerciales. El segmento de lanzamientos reutilizables desplazó un modelo estatal de costo fijo elevado y uso único; la conectividad satelital, antes un nicho marginal, hoy explica más del sesenta por ciento de su facturación. La distinción es relevante en términos de teoría económica. La innovación de proceso optimiza una función de producción existente; la innovación que funda industrias modifica la frontera de posibilidades de producción de una economía entera. La primera mejora márgenes; la segunda crea categorías de empleo calificado, atrae capital fijo de largo plazo y reposiciona a un país dentro de las cadenas globales de valor. Para una economía emergente, la segunda es la que tiene efecto estructural.

México registra, en este plano, un desempeño notable. El país cerró el primer trimestre de 2026 con aproximadamente diez empresas con valuación superior a mil millones de dólares — Kavak, Bitso,Clip, Konfío, Incode, Clara, Merama, Nowports, Stori y Plata —. En el segundo trimestre de 2025 México desplazó a Brasil como principal receptor trimestral de capital de riesgo en América Latina, con cerca de 437 millones de dólares captados en el periodo, un incremento interanual del orden del 85 por ciento. La composición sectorial de esas empresas revela, además, una lógica económica precisa. No son réplicas de modelos importados: responden a fallas de mercado específicas de la economía mexicana. Bitso construyó infraestructura institucional de liquidación para el corredor de remesas Estados Unidos–México; Clip resolvió un problema de inclusión en la aceptación de pagos para el segmento de comercios que la banca tradicional no bancarizó; Kavak formalizó un mercado secundario de automóviles caracterizado por asimetría de información y costos de transacción elevados. En los tres casos, el valor proviene de resolver una ineficiencia estructural y de hacerlo de forma escalable y exportable.

De ese diagnóstico se desprende, sin embargo, una concentración que debe leerse como variable de política. El ecosistema de innovación mexicano ha florecido de manera desproporcionada en los segmentos digital y financiero: el sector fintech ha concentrado la mayoría del capital de riesgo desplegado en el país durante el último lustro. Es una fortaleza real y revelada. Pero es también una concentración, y toda concentración define, por contraste, el espacio donde la política industrial puede generar mayor valor marginal. Si se acepta que la innovación con efecto estructural es la que funda industrias, la frontera más productiva para México no está exclusivamente en profundizar el segmento digital — donde la ventaja comparativa ya está demostrada — sino en trasladar esa misma lógica a un terreno hoy prácticamente desatendido: la manufactura pesada con contenido tecnológico.

La precisión aquí es importante, porque el activo que el mercado acaba de valuar al precio más alto de su historia no es un activo digital. Es manufactura pesada de capital intensivo: metalurgia, propulsión, ingeniería de materiales, soldadura de tolerancias estrictas, empleo industrial calificado en volumen. Esa es exactamente la categoría sobre la que la presidenta Claudia Sheinbaum ha estructurado el componente industrial de su política económica, articulado en torno al nearshoring, la relocalización de cadenas de suministro y el objetivo de que México transite de plataforma de ensamblaje a originador de valor agregado. El reto de diseño consiste en cómo poblar ese espacio con activos defendibles. La atracción de plantas por arbitraje de costos produce una ventaja prestada: se erosiona el día que otra jurisdicción ofrece una estructura de costos inferior. La estrategia robusta consiste en desarrollar modelos de industria pesada que México pueda fundar, anclar geográficamente mediante infraestructura física no replicable, y convertir en posición de mercado sostenida.

El sureste ofrece uno de los casos de aplicación más claro, y la industria naval pesada es su expresión técnica más definida. El Golfo de México es uno de los corredores marítimos de mayor tráfico del hemisferio; el Caribe concentra una porción mayoritaria de la industria global de cruceros; las navieras y operadores logísticos que transitan esas aguas demandan servicios de reparación y mantenimiento mayor, en una proporción siempre creciente y sostenida. Una parte mayoritaria de esa demanda se atiende hoy fuera del continente por ausencia de infraestructura especializada local. Construir esa capacidad — astilleros de reparación con calado y dimensiones para embarcaciones de gran porte, ingeniería naval pesada — no es replicar una industria existente dentro del territorio nacional: es internalizar una demanda que actualmente se fuga, mediante la creación de una industria que hoy no existe para el país.

Para la exitosa creación de industrias en el mundo moderno, la referencia prueba, es que lo que se exige del estado es solo lo que el sector público puede aportar: certeza jurídica, horizonte de planeación de largo plazo y visión de futuro. Del capital privado, nacional e internacional, requiere aceptar que las próximas valuaciones de magnitud no provendrán únicamente de plataformas digitales, sino también de activos físicos sofisticados, de maduración prolongada y de posición duradera una vez consolidados. La valuación de Space X es, precisamente, la confirmación de mercado de que el capital paciente vuelve a premiar el hardware intensivo en capital cuando funda categoría.

México ya demostró capacidad de innovación: tiene las empresas, tiene historial con el capital de riesgo internacional, tiene el talento y tiene, sobre todo, una geografía estratégica y una conducción económica que entiende la estabilidad como decisión deliberada y no como contingencia. Lo que resta es el paso analítico de extender esa capacidad de innovación al terreno donde se disputan las industrias del futuro de base material, esa es la conclusión operativa que se desprende de la colocación de Space X del 12 de junio. La innovación no es un sector: es un método aplicable a cualquier industria, y su requisito no es tecnológico sino de decisión: la voluntad de construir, con horizonte largo, lo que todavía no existe.