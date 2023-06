¿Por qué Andrés García dejó fuera del testamento a dos de sus hijos?

El testamento de Andrés García se dio a conocer a familiares del actor en Acapulco, Guerrero, el pasado 19 de junio. Tras más de dos meses de espera y especulaciones acerca de quiénes serían los herederos del primer actor, Leonardo García, hijo de Andrés, dio sus primeras declaraciones en torno al documento.

El segundo descendiente del histrión, quien habló acerca de la lectura previa ante notario, destacó que él era el hermano encargado de asistir, en compañía de su madre, Sandra Vale, pues Andrés Jr. tenía compromisos de trabajo.

“Veremos, aquí estamos viendo de qué se trata todo esto. Yo no los manejo (los testamentos), yo no los hice, yo no tengo vela en el entierro”, dijo a los micrófonos de Ventaneando.

Asimismo dijo que su postura respecto a la última voluntad del actor de Chanoc “Todo depende de qué se vea”. Sin embargo, tras la lectura, ni Leonardo ni Sandy Vale dieron más comentarios a la prensa.

Leonardo García asistió a un homenaje a Andrés García en Acapulco en mayo. (Foto: Instagram @leonardogarciaof)

¿Quiénes fueron los herederos finales del Andrés García?

Si bien Margarita Portillo, viuda de Andrés García, no ha emitido comunicado respecto al testamento del actor, la reportera Alejandra Sánchez, de Ventaneando, reveló para el programa que una “fuente fidedigna” le confirmó que Leonardo, Sandra Vale y Roberto Palazuelos estaban fuera de la repartición de bienes.

Según la periodista, así se distribuyó la herencia: 25 por ciento para Margarita Portillo, 25 por ciento: Andrés Portillo (hijo de Margarita), 25 por ciento para Andrés García Jr. (primogénito del actor), 25 por ciento para Rosa María García (hermana del actor).

Esta es la tercera versión del testamento, según declaraciones previas del intérprete, quien en varias emisiones en su canal de YouTube comentó los cambios que realizó.

Andrés García, Leonardo García, Andrés García Jr. y Sandra Vale. (Foto: Instagram @leonardogarciaof)

¿Y las primeras versiones del testamento de Andrés García?

De acuerdo con declaraciones de Roberto Palazuelos, él era el albacea en el testamento de 2019 y en cuya distribución sí estaba contemplado tanto el ‘Diamante Negro’ como los dos primeros hijos de Andrés García.

El actor de Pedro Navaja confirmó los nombres de sus herederos en 2021, sin embargo aclaró que no había dinero, que solo había inmuebles.

“Lo que hay terrenos y alguna que otras construcciones que ando vendiendo porque en esta época no hay dinero para nadie ni hay trabajo para nadie, lo que vendan y lo que ellos le puedan sacar se lo reparten en un 20 por ciento cada uno...”, dijo en su canal.

Los beneficiarios que ese testamento estipulaba eran: Andrés García Jr., Leonardo García, Roberto Palazuelos, Margarita Portillo Rosa María García. Cada uno con el 20 por ciento que mencionó en su transmisión.

La información respecto a la ‘liquidez’ en la herencia fue confirmada por Roberto Palazuelos hace unos días, sin embargo resaltó que la razón por la que no había dinero era debido a terceros: “Andrés se murió sin dinero porque le robó el hijo de Margarita”.

Esta versión del documento fue descartada por el actor, quien en otra transmisión reveló que tanto Palazuelos como sus hijo habían quedado fuera.

“Del testamento yo no me acuerdo, dice Margarita que ella se acuerda, porque luego se me olvidan las cosas. Según yo lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié. A Margarita y mi hermana Rosita, y bye, bye”.

Roberto Palazuelos señaló tras la muerte de Andrés García que terceras personas habían alejado al actor de personas queridas.(Foto: Instagram @andresgarciatvoficial @robertopalazuelosbadeaux)

¿Qué pasó entre Andrés García, Palazuelos y Leonardo García?

Después de que el actor diera a conocer que el ‘Diamante Negro’ era uno de sus herederos, el empresario respondió que no necesitaba de los recursos de Andrés García.

Según declaraciones de Margarita Portillo, todo se trató de una lucha de egos entre ambas personalidades. Según la viuda del histrión Palazuelos dijo que “no tenía necesidad de las propiedades de Andrés García porque la propiedad más chiquita de él valía más”.

El actor de ‘Pedro Navaja’ respondió molesto que los hoteles (de Palazuelos) eran de palitos, lo cual provocó el enojó de Roberto.

La respuesta de Andrés García no se hizo esperar y según Portillo reaccionó con fuertes declaraciones que iniciaron un distanciamiento definitivo.

“Yo me voy a encargar de que se muera de hambre (Andrés García) y quiero que le digas que fui yo, que yo lo chingué”, recordó Portillo a De Primera Mano.

Andrés García, Leonardo García, Roberto Palazuelos y Margarita Portillo.

La relación entre Andrés García y Leonardo también sufrió algunas ‘fisuras’ el año pasado.

Leonardo aseguró en una publicación que la volubilidad y carácter de su padre complicaba las visitas y que por ello preferían darle su ‘espacio’. Además comentó en un posteo de Instagram que Margarita Portillo no les había dado el estatus sobre el estado de salud del actor.

“No nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo y, asimismo, cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo”, por lo que lo ha expuesto “de manera dolosa, dañando su integridad, su imagen, y eso como familia nos duele y lastima”.

Sin embargo, Andrés García refutó la versión de Leonardo y dijo que nadie estaba tomando decisiones por él.

“Para el cretino de mi hijo Leonardo, él es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa, lo único que ha venido es de gorrón, no ha pagado una comida de nadie jamás”, expresó el actor de El privilegio de amar.

El histrión resaltó que el actor de telenovelas estaba mintiendo y que en ningún momento había recibido apoyo de su parte: “Ni has ayudado nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú”, respondió en un video.

¿Por qué Andrea García no recibió herencia del actor?

La hija más pequeña de Andrés García no fue incluida en ninguno de los testamentos. Según Palazuelos, Andrea, no tenía ningún respaldo legal para impugnar el resultado del documento.

Andrés García y su hija Andrea García.

“Era su hija, pero nunca fue legítima; no tiene ninguna garantía civil que la ampare. Ella tiene otro nombre en su acta de nacimiento”, dijo el ‘Diamante Negro’ a Venga la Alegría tras la muerte del actor.

La relación entre el actor y Andrea tuvo complicaciones en 2022. La conductora Andrea desmintió en julio pasado declaraciones sobre un supuesto abuso sexual y violencia de parte del actor cuando ella era una niña.

Al respecto Andrea negó haber realizado esas afirmaciones y expresó que amaba a su papá.

“Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá; mi papá es un buen hombre, nunca he dicho nada negativo, ni ninguna mentira, ni ninguna declaración que afecte a mi papá, yo amo a mi papá”, apuntó en el clip.

Asimismo confesó que no visitaba a su padre si él no lo autorizaba.

“Mi papá tiene seguridad armada en su casa. Aunque yo vaya y me pare ahí, si el señor no da instrucciones de que me dejen pasar, nadie me deja pasar”, comentó en entrevista.