¿Cómo era la relación entre Andrés García y su hijastro, Andrés López Portillo?

Este 19 de junio se realizó la lectura del testamento de Andrés García, según confirmó su viuda Margarita Portillo. Sin embargo, todavía no se revela información oficial sobre cómo quedó repartida.

Desde la notaría donde se realizó la lectura, ubicada en Acapulco, la reportera Alejandra Sánchez, de Ventaneando, comentó que una “fuente fidedigna” le confirmó que Leonardo García, Sandra Vale, Roberto Palazuelos y Andrea García no estaban incluidos en la repartición de bienes.

La información compartida por la reportera señala que el testamento de Andrés García se encuentra distribuido de la siguiente manera:

25 por ciento: Margarita Portillo

25 por ciento: Andrés López Portillo (hijo de Margarita)

(hijo de Margarita) 25 por ciento: Andrés García Jr.

25 por ciento: Rosa María García (hermana de Andrés García)

Andrés López Portillo, el único hijo de Margarita Portillo, se encuentra incluido en su testamento ya que el actor aseguró que llevaban muy buena relación, algo que Portillo confirmó en diversas entrevistas.

El hijo de Margarita Portillo asegura haber estado con Andrés García en sus últimos momentos. (Cuartoscuro)

Así era la relación entre Andrés García y Andrés Portillo

Aunque el hijo de Margarita Portillo está alejado de los reflectores y se sabe poco sobre él, en diversas entrevistas ha hablado sobre la relación que sostenía con el actor de Chanoc (1967), al que consideraba como su padre.

“Fue el mejor padre que pude haber tenido y merecido, fue un gran padre, fue un gran maestro, fue un gran amigo, fue un gran cómplice, él me enseñó todo lo que sé hacer, y todo lo que hago es gracias a él”, señaló en declaraciones para Ventaneando durante el funeral del actor.

De acuerdo con Portillo, hoy de 40 años, señaló que conoce al actor de Pedro Navaja desde que tenía 15 años, y desde entonces estuvo al pendiente de él y sus necesidades, así como sus estudios, además de que siempre lo apoyó.

Margarita Portillo y Andrés García estuvieron juntos por alrededor de 20 años. (Foto: Instagram @andresgarciatvoficial)

“Él es como mi padre, me ha apoyado en todo: me pagó mis estudios, todo lo que necesité. Cuando inicié mis propios negocios, me apoyó con ideas, con contactos y obviamente con recursos. Es el mejor padre que me pudo tocar”, señaló en una plática con TVyNovelas en 2022.

También ha hablado sobre la complicidad y el compañerismo que existía de ambos. “No me va a alcanzar esta vida para agradecerle haber sido su compañero, porque realmente si fuimos grandes compañeros él y yo hasta el final”, dijo en abril para Ventaneando.

Andrés García se refería a Andrés Portillo como un hijo más

El primer actor Andrés García también habló en varias ocasiones sobre su tocayo, al que veía como hijo y señaló estaba más al pendiente de él que Leonardo, Andrés Jr. o Andrea, por lo que pensaba en aquel momento agregarlo a su herencia.

Andrés García murió acompañado de su esposa Margarita Portillo. (Foto: Instagram @andresgarciatvoficial)

“Yo pienso que se la voy a dejar a Andrés López Portillo, él lo va a cuidar, él viene, los otros no vienen, nunca han venido o vienen una vez cada dos años, o sea, no les interesa”, dijo el actor al programa Al Rojo Vivo en 2022.