‘Quiet on set’: ¿Cómo ver el documental en el que Drake Bell y otros exponen abusos en Nickelodeon?

Las revelaciones de Drake Bell sobre los abusos que sufrió en su adolescencia en los foros de Nickelodeon ayudaron a visibilizar la docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, emitida por Investigation Discovery, que primero fue estrenada en Estados Unidos y es muy esperada en México.

Desde los adelantos compartidos en redes sociales, la producción comenzó a causar ruido por los impactantes testimonios del entorno real de trabajo en las producciones más populares del canal entre la década de los 90 y los 2000.

Conocer de primera mano cómo funcionaba ese medio, movió a fans y actores para manifestarse en apoyo a quienes contaron sus vivencias. Los actores Josh Peck y Melissa Joan Hart han respaldado a sus colegas.

Drake Bell esperó muchos años para revelar lo que vivió mientras trabajó en 'The Amanda show", producción de Nickelodeon. (Foto: Instagram / @drakebell)

¿De qué se trata ‘Quiet on set’?

Es una producción dividida en cuatro partes que retrata el ambiente problemático que vivían actores infantiles y empleados adultos en Nickelodeon. Aunque no es el único que cuenta su experiencia, el caso de Drake Bell ha sido el más sonado en últimos días porque reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 15 años, hechos por los que fue condenado Brian Peck, exentrenador de diálogos.

“Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que ha soportado...”, respondieron desde el canal y aseguraron que han tomado medidas para proteger a los menores en sus espacios de trabajo.

En la producción también aparece la mamá de una actriz conocida como ‘Brandi’, quien denunció a Jason Handy, un empleado en el programa The Amanda Show que envió correos con imágenes sexuales a su hija y que años después fue arrestado por delitos relacionados contra menores.

Pero el entorno de violencia no solo afectó a los niños actores, también a empleados que sufrieron acoso sexual y sexismo en las producciones de Dan Schneider, un exproductor señalado varias veces por sus comportamientos inapropiados. Sus testimonios también están incluidos en los episodios.

El exproductor Dan Schneider es uno de los señalados por el ambiente laboral problemático bajo su mando. (Foto: YouTube / @investigationdiscovery / @danwarp)

Ante la controversia, Schneider reconoció públicamente que ha sido difícil enfrentarse “a mis comportamientos del pasado, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento” y aseguró que debe una “disculpa contundente” a varias personas.

¿Cómo ver ‘Quiet on set’, el documental que revela los abusos en Nickelodeon?

La docuserie se estrenó por partes en Estados Unidos y todavía no está disponible en México. La buena noticia es que la plataforma de streaming Max incluye los contenidos de Investigation Discovery y ya hicieron pública la fecha de estreno para Latinoamérica.

“El documental que todos estábamos esperando, pero que no quisiéramos que existiera”, escribieron en sus redes sociales al anunciar que estará disponible desde el 16 de abril para los suscriptores.