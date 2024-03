‘Ustedes van a arder en el infierno’: Daddy Yankee lanza su primera canción cristiana

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee lanzó el tema ‘Donante de sangre’ para rendir homenaje a Jesucristo en el Viernes Santo, tras su anuncio en diciembre de que dedicaría su vida a Cristo.

”Yo fui sano por su sangre, libre camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes”, menciona el apodado como ‘Jefe del Reguetón’ o ‘The Big Boss’, en una estrofa de la canción que se publicó a la media noche en Puerto Rico. Yankee en este tema destaca la importancia de valores como la fe, la humildad y la gratitud, por encima del ego, la fama y el dinero.

¿Por qué se retiró Daddy Yankee?

Raymond Ayala, nombre de pila del artista anunció en diciembre en Puerto Rico, al completar su quinto concierto La Meta, con el que finalizó su carrera artística, que se acababa una historia e iba “a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo”, el de vivir su vida para Cristo.

De esta manera, Daddy Yankee se une a Héctor ‘El Father’, Farruko, Voltio, Gocho, Jomar ‘El Caballo Negro’, Larry Over y El Sica entre los varios artistas urbanos que han decidido dejar la música y seguir el Evangelio.

“Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron”, dijo en su último concierto en diciembre.

Yankee arrancó su carrera musical a principios de la década de 1990 en el disco ‘Playero 34′, del productor musical DJ Playero, y donde por primera vez el intérprete mencionó la palabra reguetón o reggaeton.

Debido al talento que DJ Playero vio en el joven promesa, decidió ubicarlo en sus siguientes producciones, que le catapultaron en Puerto Rico, aunque su estrellato a nivel internacional lo logró en 2004 con el tema ‘Gasolina’.

Su último álbum, Legendaddy, que superó los 600 millones de reproducciones en menos de un mes, contó con colaboraciones de artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Pitbull, Natti Natasha y Becky.

Daddy Yankee se alejó de la vida pública tras el retiro de los escenarios.

¿Qué dice la canción ‘Donante de sangre’ de Daddy Yankee?

La canción que fue escrita por él ya está en plataformas. El video lleva 18 horas en su canal de YouTube y registra más de 620 mil visualizaciones. “La música, las redes sociales, predicas, conciertos u otros tipos de eventos de mis plataformas serán usadas para el servicio del Reino”, escribió el puertorriqueño en su canal.

Yo fui sanado con su sangre. Libre camino por su sangre

Soy diferente a lo que era ante’. Gracia’ a la gracia de mi Padre

No hay que temer. Él me cuida. Con su poder me da vida

Fuego sale por mis labios.

De lo vil me levantaron para avergonzar a los sabios.

El camello pasó la aguja, el rico pudo dar un cambio

De muerte pasó a la vida por la sangre del calvario

¿Y dónde están? los que decían que no me iba a salvar?

Los que decían que vendí mi alma y que a Satán (¡No!)

Por fama y dinero eso dijeron

Fariseos modernos, chorro ‘e hipócritas

Ustedes van a arder en el infierno

No uso zapatos más grandes de los que calzo

El ego es caminar por el fuego descalzo

Hay gente que son tan falso’

Y lo más falso es que no reconocen que son unos falsos’

La voz de Juan se levantó en el desierto (Yeah)

La mía en este avivamiento

Anunciando a último Cristo y su Evangelio

¿Quién va a pararme? El que pueda con sus manos’ atrapar el viento

Yo-Yo-Yo fui sanado con su sangre. Libre camino por su sangre

Soy diferente a lo que era ante. ‘Gracia’ a la gracia de mi Padre

No hay que temer, Él me cuida

Con su poder me da vida

Eso es real , tenía anemia espiritual

Se abrió el cielo con poder, llegó donante celestial

Me dio una sangre especial que me libró de todo mal

Dijo: “Sígueme, la salvación es individual”

Y así lo seguí, creyendo temí

Porta a mí si crees o no, si vive Dios en mí

Ninguno va a llevar mi cruz, ninguno va a apagar mi luz

Ninguno en el juicio final me salvará, solo Jesú'

El que puso su vida por mí hasta incluso

Usó su espíritu pa’ liberar al recluso

Me sacó ‘e las tiniebla’, viene a buscar su siembra

Quien ‘tá firme en la roca, hermano mío, nunca tiembla

El Todopoderoso que me hace más fuerte

El único ser que le dio muerte a la muerte

Abraham vio al invisible, yo he visto lo imposible

La fe lo hace posible, vive el que lo recibe