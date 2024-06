Elecciones 2024: Lucero y otros famosos, deportistas e influencers que ya votaron este 2 de junio

Es domingo 2 de junio y a las actividades normales de día de descanso se suman las filas en las casillas para votar en las Elecciones 2024, las más grandes en la historia de México por los cargos que están en juego. Este año, varios deportistas, cantantes e influencers son parte de la contienda como candidatos a cargos de elección popular y otros simplemente han compartido en redes sociales el orgullo por acudir a votar.

No han faltado los memes para hacer divertida la espera de los resultados preliminares y tampoco las promociones por llevar el dedo pintado, que han animado a los votantes a hacer una ruta de comida y bebidas gratis al salir de la casilla.

¿Qué famosos y deportistas ya votaron este 2 de junio?

Algunos de los famosos se quejaron por las dificultades que encontraron al llegar. Uno de ellos fue el actor Héctor Soberón, quien reclamó como “falta de respeto” que la casilla abrió una hora y media tarde: “Por eso debemos exigir a las autoridades que hagan su trabajo”, dijo en en una publicación en Instagram.

El actor Héctor Soberón se quejó de la demora en la apertura de su casilla. (Foto: Instagram / @hector_soberon).

Otra de las personalidades que mostró su enojo por el proceso fue la actriz Marimar Vega, quien acudió a una casilla especial, en la que hay boletas limitadas para casos extraordinarios, y está esperando en una fila de varias horas: “No lo podemos creer”, expresó sobre la desorganización en el lugar.

Entre los artistas e influencers que, al contrario, exhibieron orgullosos su pulgar como evidencia del voto está la cantante Lucero: “Estoy muy contenta con mi dedo pintado, me encanta ver la fila de gente, me encanta ver que todas las personas están saliendo a votar. Si no lo han hecho, no tarden”.

La cantante Lucero se mostró feliz de haber votado en estas elecciones. (Foto: Instagram / @luceromexico).

El futbolista de Tigres, Diego Reyes, votó en una casilla especial y también reclamó “que en una ciudad tan grande como CDMX solo haya 1000 cartillas para votar”. Sin embargo, después enseñó también el clásico dedo entintado.

La portera de Bravas de Juárez y famosa en redes sociales por sus publicaciones divertidas, Renata Masciarelli, también esperó en una casilla especial, pero le puso humor al señalar que la fila del tejuino, bebida típica de la región occidente de México, era igual de larga que la de la votación.

El exclavadista Rommel Pacheco, candidato a la alcaldía de Mérida, acudió a votar junto a su esposa y compartió la fotografía. Así lo hizo también la medallista olímpica Paola Espinosa: “Estoy muy contenta de que ya haya llegado ese 2 de junio”, ella está en la contienda para ser diputada federal por Jalisco.

La exclavadista Paola Espinosa, quien también contiende por un cargo público, compartió que acudió a votar. (Foto: Instagram / @paolaespinosaof).

“Ya salí a votar (...) El cambio de este país depende de todos nosotros”, dijo Paola Longoria, la raquetbolista mexicana que también está en las boletas como aspirante a diputada federal por Nuevo León.

La raquetbolista Paola Longoria también invitó a sus seguidores a votar este domingo. (Foto: Instagram / @paolalongoria).

En ese mismo estado ya votó la influencer y candidata a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, y lo compartió en redes sociales junto a su esposo Samuel García: “Hoy son las elecciones más grandes de la historia y no podemos quedarnos sin participar”, escribió en un mensaje dirigido a los jóvenes.

La actriz Bárbara de Regil compartió que acudió a votar junto a su esposo y su hija también influencer, Mar de Regil: “Primero lo primero”, escribió en la historia.

Otras de las famosas que acudió a las urnas y presumió el pulgar entintado fue Toñita, exparticipante de La Academia, quien también busca una diputación federal: “No calles, grita. Ejerce tu derecho a votar”, apuntó en una historia.

Paola Suárez Paola Suárez, parte de 'Las Perdidas', es candidata a una diputación local en León. (Foto: Instagram / @paolitasuarez).

También votó Carlos Rivera, uno de los ‘exacadémicos’ más exitosos del reality show; el cantante invitó a sus seguidores a salir: “Es un día muy importante para nuestro México”.

La ganadora de La casa de los famosos, Wendy Guevara, publicó una fotografía de la boleta en la que aparece su amiga Paola Suárez, quien actualmente es candidata a diputada local en León. El alias “Paola la perdida” está junto a su nombre y causó controversia entre usuarios de redes sociales que cuestionan la postulación. ‘Paolita’ igualmente compartió que acudió a votar.