Paola Suárez, ‘La Perdida’ y candidata del PT, denuncia amenazas: ‘Estoy nerviosa y preocupada’

La candidata a diputada local por el Partido del Trabajo (PT), Paola Suárez, denunció amenazas contra ella y su familia. La influencer de ‘Las Perdidas’ dijo ante los medios que presentó este miércoles una denuncia penal.

Acompañada por dirigentes del PT, Paolita (como también es conocida) difundió un video, en el que señala que ella y su familia recibieron amenazas, por eso, decidió presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.

“El día de hoy acudí a poner una denuncia respecto a que he recibido amenazas hacia mi persona y familiares que es un tema que me preocupa, porque no es a mí, sino que ya están metiendo a terceras personas que viene siendo mi familia”, expresó en el video mensaje.

La candidata petista agregó “estoy nerviosa, estoy preocupada, porque una amenaza como estas en este tipo de partidos políticos, cuando se ve que uno u otro va ganar te empiezan a amenazar. A pesar de todo aquí estoy”.

Paola Suárez aseguró que está siendo apoyada por compañeros de su mismo partido, pero reiteró que está “nerviosa y preocupada” por lo ocurrido.

La influencer, que se hizo conocida por el video de ‘Las Perdidas’ que grabó junto a Wendy Guevara, fue postulada como candidata del Partido del Trabajo para diputada local por el distrito 7 con cabecera en el municipio de León, Guanajuato.

En abril pasado, Alma Alcaraz Hernández, la candidata de Morena, PVEM y Partido del Trabajo a la gubernatura de Guanajuato, dijo que Paola Suárez “es una gran amiga y digna representante de la comunidad en México”.

Frente a las amenazas recibidas, la candidata a diputada local Paola Suárez hizo un llamado a las autoridades de Guanajuato para atender su caso y dar con los responsables.

La influencer también pidió a los ciudadanos guanajuatenses no tener miedo y salir a votar por su candidatura el próximo 2 de junio. Aseguró que ella es una “ciudadana más” que los representa.

¿Quién es Paola Suárez, La Perdida?

Paola Suárez y/o Paolita es una influencer de la comunidad trans que cuenta con más de 2 millones de seguidores en su Instagram y 750 mil suscriptores en la plataforma de YouTube.

La ahora candidata a diputada por el PT logró saltar a la fama con Wendy Guevara a través de un video de se convirtió en viral, mejor conocido por ‘Pérdidas’.

En 2021 lanzó su línea de calzado y también ha incursionado en el ámbito de la música.