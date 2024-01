Wendy Guevara acusa a Sergio Mayer de querer deshacerse de su mánager: ‘Lo tienes que ver conmigo’

Desde hace varios meses, Wendy Guevara reveló que entre ella y Sergio Mayer las cosas se pusieron tensas debido a que él quería que le firmara una serie de contratos, a lo cual ella se negó.

Ahora, la ganadora de La Casa de los Famosos México e integrante del llamado ‘Team Infierno’, mismo que surgió del reality show, habló del motivo que la llevó a cortar toda relación laboral con él.

En una entrevista con Adela Micha para el programa La Saga, Guevara habló de que, al finalizar La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer había intentado ser el intermediario entre la influencer y ejecutivos de Televisa sin consultarle a ella primero.

“Cuando llegamos a un programa al día siguiente de la final de La Casa, él subió con ejecutivos y dijo que yo había pedido que él me ayudara, que me guiara a ciertas cosas como las campañas de marcas y todas esas cosas”, dijo Wendy.

Wendy Guevara y Sergio Mayer fueron buenos amigos dentro del reality show. (Cuartoscuro)

Sergio Mayer, con malos tratos y amenazas a Wendy Guevara, asegura la influencer

Wendy Guevara no estaba enterada de lo que Mayer Bretón le dijo a los ejecutivos de Televisa hasta después, cuando, cada que ella se presentaba en la televisora, la mandaban a las oficinas del actor.

Incluso, reveló que el exesposo de Bárbara Mori comenzó a tratarla mal, hablándole duramente en una de sus visitas.

“Yo nunca lo había visto así. A mí se me desabrochó un botón, se me rompió. Entonces yo llego, entro a su oficina y me dice: ‘No manches, ve como vienes. Fíjate para la otra vez como vienes’, o sea, yo lo vi como otra persona y le dije: ‘Qué pedo, se me acaba de desabrochar’”, mencionó.

Wendy Guevara y Sergio Mayer fueron finalistas de 'La Casa de los Famosos México'. (Cuartoscuro / Instagram / @sergiomayerb)

La integrante de ‘Las Perdidas’ también se refirió a una vez en la que Mayer quiso ‘deshacerse’ de Joel Echeverría, mánager de la influencer, pues él pretendía convertirse en su representante, tal como ha mencionado en ocasiones anteriores.

“Él estaba hablando en su teléfono y me dijo: ‘De una vez te digo dile a tu mánager que no tiene nada que ver él, ya todo lo tienes que ver conmigo, dímelo todo a mí, es todo lo que te voy a decir”, señaló.

Wendy Guevara pidió que ‘le quitaran de encima’ a Sergio Mayer

La gota que derramó el vaso, cuenta Wendy Guevara en la entrevista, es cuando Sergio Mayer quiso hacerla firmar unos contratos.

Sin embargo, ella decidió asesorarse con un abogado para que le dijera si le convenía o no plasmar su firma en dichos papeles, quien le comentó que mejor no lo hiciera. Además, recordó que en una ocasión Poncho de Nigris le recomendó no firmarle nada al exGaribaldi.

Sergio Mayer quería representar a Wendy Guevara, aseguró la influencer. (Foto: La Casa de los Famosos)

Ante la insistencia de Mayer, Guevara decidió hablar con un ejecutivo de Televisa para pedirle que le dijeran al actor que no interviniera en sus negociaciones con la empresa, a lo que accedieron.

“Le dije a uno de los ejecutivos: ‘A ver, es que nos hacemos muchas bolas, yo tengo a mi mánager, con él trabajo más cómoda, más tranquila’ y bueno, me quitaron a Sergio. Pero desde ese día ya no hemos hablado en el grupo”, compartió.