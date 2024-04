¿Ya no está tan perdida? Influencer Paolita Suárez buscará una diputación con el PT

La influencer Paola Suárez no ha dicho nada acerca de su candidatura a diputación por el Partido del Trabajo (X @AlmaAlcarazH).

Paolita Suárez ya no está tan ‘perdida’, debido a que ha decidido contender por una diputación local con el Partido del Trabajo (PT) en las elecciones 2024, así lo dio a conocer Alma Alcaraz que es candidata a la gubernatura de Guanajuato por la coalición de Morena.

“¡Pues la verdad no estamos nada perdidas! Hoy Paolita Suárez y yo disfrutamos una buena comida y nos lanzamos con por una cebadina (bebida tradicional de Guanajuato)”, escribió Alma Alcaraz en su cuenta de X, antes Twitter.

“Paola es una gran amiga y compañera del PT, digna representante de la comunidad en todo México y quien además es próxima candidata a diputada local”, agregó en el mismo tuit.

Hasta el momento, Paolita Suárez no ha declarado nada al respecto de su candidatura a diputación local por el PT. Sin embargo, muchos fans de la influencer ya han compartido su opción al respecto.

“Me cae bien Paolita Suárez, pero eso a que sea candidata a diputada local, no lo sé….”, escribió una usuaria en X.

“Paolita Suárez como candidata diputada por el PT suena tan correcto”, escribió otro usuario.

¿Quién es Paolita Suárez?

Paola Suárez, mejor conocida por el diminutivo Paolita, es una influencer de la comunidad trans que cuenta con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y 750 mil suscriptores en la plataforma de YouTube.

Paolita Suárez logró saltar a la fama con Wendy Guevara a través de un video de se convirtió en viral, mejor conocido por ‘Pérdidas’.

Ella ha logrado utilizar su popularidad en el mundo de los negocios, ya que desde el año 2021 lanzó su línea de calzado y también ha incursionado en el ámbito de la música. Incluso su popularidad ha escalado de forma considerable, específicamente tras la situación de violencia que enfrentó al ser golpeada de forma brutal por su novio.

“Lo único que quiero comentar es que ya vinieron los del Ministerio Público aquí al hospital, ya puse mi demanda, a ver que pasa”, expresó anteriormente la influencer.

Afortunadamente la influencer Paolita recibió atención médica de forma casi inmediata, lo que permitió que su estado de salud haya mejorado bastante.

“No entiendo por qué fue todo esto, si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste las costillas, me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a eso y un día antes me habías pedido matrimonio”, escribió en sus redes sociales.