‘Es maravilloso para la piel’: ¿Qué es la orinoterapia, el tratamiento del actor Sebastián Ligarde?

Sebastián Ligarde, actor conocido por sus papeles de villano, reveló que ha logrado mantener su piel hidratada y sin arrugas debido a que sigue un tratamiento especial de orinoterapia.

“(En mi cara) no hay ninguna cirugía, no hay botox, no hay nada. No me pongo crema desde hace 20 años”, aseguró el actor, quien ha compartido el set con Edith González y Niurka Marcos, en una reciente entrevista con Matilde Obregón.

Sebastián Ligarde, también actor de María, la del barrio, ha presumido que este tratamiento alternativo no solo ayuda a mantener la piel hidratada, sino que presuntamente combate todo tipo de enfermedades, ¿de qué se trata?

¿Qué es la orinoterapia?

El Global Healing Institute explica que la orinoterapia es una práctica que se ha realizado desde hace 5 mil años y consiste en beber o colocar la orina sobre la piel; Medical News Today y Healthline agregan que se hace con el objetivo de presuntamente:

Cicatrizar heridas en la boca

Tratar alergias

Disminuir el acné

Evitar problemas cardiacos

Mejorar la vista

Reponer los nutrientes perdidos

Fortalecer el sistema inmunitario

Apoyar la salud de la tiroides

Prevenir la aparición del cáncer

El actor aseguró que la salud de su mamá mejoró con el uso de la orinoterapia. (Foto: Facebook/ Sebastián Ligarde)

“La orina es sangre ultrafiltrada, a la que solo le faltan las células rojas, y que contiene más de 3000 enzimas, minerales, nutrientes, aminoácidos, hormonas y compuestos específicos para las necesidades del cuerpo”, asegura el Global Healing Institute.

A pesar de lo que esta institución señala, Healthline recuerda que la orina es un desecho del cuerpo con componentes que el organismo no necesita más, ya que los riñones se encargan de filtrar las toxinas y eliminarlas del cuerpo mediante este líquido.

“El agua constituye entre el 91 y el 96 por ciento de la orina. El resto está compuesto por sales, amoníaco y subproductos producidos durante los procesos corporales normales”, señala el portal especializado en salud.

¿Por qué Sebastián Ligarde comenzó a usar su orina?

La creencia de que beber o colocar la orina sobre la piel es benéfico, proviene de un libro llamado El agua de la vida: Un tratado sobre la uroterapia publicado en 1945 por el británico John W. Armstrong.

Él aseguraba que la orina es capaz de curar todas las enfermedades, incluso aquellas que eran graves. Este fue el libro que Sebastián Ligarde leyó hace 20 años por recomendación de una actriz llamada Erika Carson.

“(Ella) tenía el cabello rojo increíble, una piel preciosa. Yo la veía y pensaba, ¿qué edad tendrá?. Entonces le pregunté”, recordó el actor en la entrevista con la periodista Matilde Obregón. Él pensaba que su amiga tenía 40 años; sin embargo, ella tenía 64 años.

Sebastián Ligarde asegura que la orina y el plasma de la sangre son lo mismo. (Foto: Facebook/ Sebastián Ligarde)

“Casi me voy de espaldas”, comentó. Al preguntarle cuál era su secreto para mantenerse joven, ella le habló de la orinoterapia y le regaló el libro: “se llama ‘El agua de la vida’ (...) y me puse a estudiar. Resulta que la orina es tu sangre vieja, no es un desecho biológico”.

A pesar de que la ciencia dice lo contrario, Sebastián Ligarde comparó la sangre con el plasma: “es casi la misma cosa (...) la mitad de nuestra orina es urea, el único componente comprobado científicamente como humectante, es maravilloso para la piel”, comentó.

Aunque en realidad la mayor parte de la orina está compuesta por agua, como indica Healthline, el portal Very Well Health señala que es cierto que esta contiene urea, aunque solo en un 2 por ciento.

A pesar de que el actor resaltó los beneficios de este tratamiento, no hay evidencia científica que lo respalde. (Foto: Unsplash)

También explica que, aunque la urea puede humectar la piel, esta se produce en laboratorios científicos y en un ambiente controlado para comprobar su seguridad, por lo que la piel puede interactuar de una manera diferente que con la orina.

¿Cómo Sebastián Lagarde utiliza su orina?

Sebastián Ligarde explica que lo ideal es utilizar la primera orina de la madrugada: “después de las 4 de la mañana, desechas 5 segundos, (después) le echas un poquito a un vaso”, compartió.

El actor de Alborada indica que se puede reservar esta orina para más tarde. En su caso, él toma un sorbo del líquido, lo deja debajo de su lengua y pasados unos minutos lo bebe.

Sebastián Ligarde bebe su orina y también la coloca sobre su piel para, presuntamente, mantenerse saludable. (Foto: Facebook/ Sebastián Ligarde)

También lo utiliza como parte de su rutina de skin care, ya que luego de bañarse, se coloca la orina en la piel; sin embargo, no se enjuaga después, debido a que asegura que la “urea tiene que trabajar todo el día”: “huele un poquito a pipi durante 5 minutos y luego se evapora”, comentó.

¿La orinoterapia realmente es efectiva?

Aunque Sebastián Ligarde afirma que incluso la salud de su mamá mejoró luego de probar la orinoterapia, Healthline asegura que no existe evidencia científica que pueda comprobar que realmente ayuda.

Este portal agrega que, además, puede ser riesgoso usar la orina de esta manera, ya que es un mito que este líquido sea estéril; Medical News Today explica que una investigación encontró que la orina contiene bacterias como:

Salmonella

Pseudomonas

Shigella

Escherichia coli o E. coli

Staphylococcus

La orinoterapia puede tener efectos negativos en la salud. (Foto: Unsplash)

Beber la orina aumenta el riesgo de contraer una infección; además, Very Well Health indica que exponer la piel a la orina puede provocar afecciones, en especial si esta se encuentra dañada.

Otros efectos secundarios son deshidratación, alteración en los niveles de electrolitos, exposición a sustancias químicas peligrosas en la orina e irritación en la garganta, explica Medical News Today.