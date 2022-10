¿Quién es Sebastián Ligarde, el icónico villano de las telenovelas mexicanas?

Sebastián Ligarde se dio a conocer en la televisión mexicana gracias a sus telenovelas, en donde es recordado como uno de los villanos más populares; sin embargo, durante los últimos veinte años quien recientemente fue diagnosticado con dos tumores en el colon se ha dedicado a dar clases de actuación en una escuela ubicada en Miami, Estados Unidos.

Pese a que le gustaría regresar a México para continuar con la actividad que lo hace feliz, no lo ha logrado. “Para mí, ver a mis alumnos convertirse en actores, muchos de ellos profesionales e incluso protagonistas, es lo que más me satisface en la vida”, le dijo a De primera mano.

De esta forma reiteró la razón por la que decidió dar un paso al costado. “Ya no quiero preocuparme por si puedo o no memorizar, si tengo la mente para hacerlo; sé que no es igual, no quiero memorizar, prefiero enseñar, dar clases. Me encanta actuar, pero creo que eso ya fue” agregó.

¿Quién es el actor Sebastián Ligarde?

Ligarde, de 68 años, comenzó en la industria del teatro en la década de los setenta con títulos como Los ojos del hombre (1974), pero su debut en el cine fue en 1976 gracias a Supervivientes de los Andes.

En televisión, otros de sus títulos incluyen a María la del barrio (1995), Vivo por Elena (1998), Salomé (2001) y Quinceañera (1987), en donde gracias a su papel como Guillermo ‘Memo’ López obtuvo el reconocimiento como mejor villano en los premios TVyNovelas, algo que repitió por su papel en Entre la vida y la muerte (1993).

Amante de la técnica Meisner, hace 18 años creó una escuela a la que le ha dedicado sus esfuerzos. Entre las anécdotas que el histrión recuerda como parte de su carrera están las largas temporadas que viajaba como parte de giras por distintas ciudades de la Répública Mexicana, como cuando estuvo dos meses en un autobús junto a Edith González, Saúl Lisazo y Eduardo Yáñez.

“No es que no exista amigos, es que somos desechables (en el medio). Que puedas estar tan cerca de alguien durante tanto tiempo y luego como si no hubiera pasado nunca nada. Pero cada quien tiene su vida y sigue sus proyectos. Es muy difícil crear amistades largas, tengo amistades reales de muchos años, muy pocos, pero están ahí y son incondicionales”.