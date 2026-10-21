Arturo Ávila denuncia que las diputadas temen acudir al senado por violencia del priista Carlos Mancilla

Arturo Ávila sugirió que deberían hacerle exámenes a Carlos Mancilla tras las peleas que ha protagonizado el último año.

Algunas diputadas temen acudir al pleno de San Lázaro porque sienten que pueden ser agredidas por Carlos Mancilla, diputado del PRI que lanzó agua sucia sobre el emblema de Movimiento Ciudadano.

Así lo confirmó Arturo Ávila, diputado de Morena, quien señaló ante medios de comunicación este miércoles 21 de octubre que sus compañeras temen ser violentadas por las acciones recurrentes de violencia de Carlos Mancilla.

“Esta es una acción recurrente, que a este personaje le da cierta cobertura mediática pero nada más, porque nadie conoce a Carlos Mancilla por otra cosa que no sea ejercer violencia, y no existe justificación para la violencia”, declaró Ávila.

El diputado expresó que está de acuerdo en que se le realicen exámenes psicométricos, ya que “no puede ser que tengamos una persona que tenga tanto odio”.

Además, llamó a que le realicen un examen antidoping, ya que consideró que su participación en múltiples peleas y comportamientos agresivos no son normales.

“Habría que ver si este personaje no está, de alguna forma, ingiriendo algún tipo de sustancia que no son justificables”, criticó Arturo Ávila.

Carlos Mancilla justifica ataque y confrontación a Jorge Álvarez Máynez

Carlos Mancilla publicó un video en el que supuestamente trapea el piso como justificación de que sí limpió tras lanzar agua sucia al emblema de Movimiento Ciudadano.

Con ello, criticó que a Movimiento Ciudadano “le preocupa (más) el agua sucia sobre su logotipo” que el agua que sucia que tienen las personas de Jalisco en su suministro doméstico.

“No tienen argumentos son unos cínicos y asesinos, la gente de Jalisco se las va cobrar no tengan duda, Jalisco y Nuevo León VOMITA a los tibios de MC”, escribió Mancilla.

No es la primera ocasión que Mancilla encabeza un hecho violento, ya que el 27 de agosto del año pasado estuvo en la pelea entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder del PRI.

Además, protagonizó peleas a empujones e insultos contra Arturo Ávila y el fallecido Zenyazen Escobar.

También ha aparecido en tribuna caracterizado en favor de movimientos apoyados por conservadores en México, en noviembre del año pasado con playeras referentes a la marcha de la Generación Z y en septiembre pasado con una gorra que decía ‘Make México Safe Again’, en referencia a la frase ‘Make America Great Again’ de Donald Trump.