¿Audias ‘N’, ‘El Jardinero’, saldrá libre? Tribunal revoca auto de vinculación a proceso

‘El Jardinero’ fue detenido en posesión de armas de fuego y explosivos. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

El presunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Audias ‘N’, ‘El Jardinero’, recluido en el centro penitenciario El Altiplano en Almoloya de Juárez, logró que magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Toluca, decretaran la revocación del auto de vinculación a proceso, ordenada el cuatro de mayo de 2026 por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal.

‘El Jardinero’ fue imputado dentro de la causa penal 167/2026 por los delitos de portación de arma de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego que fue detenido el 27 de abril de 2026 en Nayarit por agentes de la Unidad de Operaciones de Alto Impacto de la Policía Federal Ministerial.

Según el reporte policial, la aprehensión se dio tras la detección, desde el aire, de una camioneta negra cuyos tripulantes supuestamente dispararon y el líder delictivo aprovechó para bajar del vehículo, y se ocultó en un tubo de drenaje pluvial.

Los juzgadores ordenaron la reposición parcial del procedimiento penal desde la audiencia inicial, y obliga a la juez a repetir de manera completa el debate sobre la vinculación a proceso, bajo argumento de un quebranto los derechos constitucionales a una defensa adecuada, al debido proceso y a la igualdad procesal entre las partes durante la tramitación inicial.

¿Por qué deberán reponer la audiencia inicial de ‘El Jardinero’?

El fondo de la resolución es porque la juzgadora federal cometió una falta considerada como grave, al impedir que los abogados de ‘El Jardinero’ presentaran y desahogaran una prueba de video durante el plazo constitucional en el que se definía su situación jurídica.

Cuando la fiscalía lo imputó por los objetos asegurados, la defensa solicitó duplicar el término legal de 72 horas a 144 horas para recabar pruebas, y requirió la proyección de una grabación de video sobre cómo ocurrió el operativo de captura para cuestionar la veracidad del Informe Policial Homologado y demostrar que la detención no sucedió conforme al relato de los agentes captores.

Sin embargo, la jueza rechazó admitir la prueba audiovisual y obligó a los abogados a limitar su intervención con solo la exposición verbal de datos de prueba.

Los magistrados concluyeron por unanimidad que el haber privado a la defensa de la facultad de aportar y reproducir la grabación afectó el resultado de la resolución, pues despojó a Audias del derecho fundamental de disputar la fiabilidad de las pruebas de cargo.

Es así que se debe repetir la audiencia para que se permita a la defensa desahogar el video ofrecido antes de dictar un nuevo fallo sobre la vinculación a proceso.

El informe policial homologado indica que en la revisión corporal de ‘El Jardinero’ le aseguraron un arma corta, cargadores y hallaron un fusil largo a tres metros de distancia.

¿Qué asuntos tiene pendientes Audias ‘N’?

Esta resolución no implica que ‘El Jardinero’ vaya a salir libre, pues tiene un juicio pendiente contra su extradición, y una revisión judicial efectuada por El Financiero detectó que está relacionado en tres juicios por homicidios registrados en localidades de la Zona Valle de Jalisco, el multihomicidio de policías en un restaurante de Tequila, Jalisco.

En ese tiempo, Audias ‘N’ era integrante del grupo delictivo Los Zetas, y pertenecía a una célula llamada ‘Los Bravos’, que se encargaba de ejecutar a personas, así como de repeler a un grupo denominado ‘Los Camarones’, además de cobrar plaza a quienes vendían droga en la demarcación.

Una de las agresiones armadas, presuntamente encabezadas por ‘El Jardinero’, se registró el 14 de febrero de 2009, en la inauguración del Restaurante Los Agaves, ubicado en el kilómetro 88 de la Carretera Libre Guadalajara-Nayarit, propiedad de Abraham González Ascencio.

El saldo fue de nueve personas asesinadas, incluyendo la esposa y un hijo del restaurantero, así como otros familiares y un mesero; dos niños de 7 y 2 años también resultaron heridos. En el lugar se contabilizaron 188 casquillos.

¿Cómo participó ‘El Jardinero’ en un multihomicidio?

Además, ‘El Jardinero’ es mencionado en el multihomicidio registrado el 23 de julio de 2009 en el restaurante El Mar II, en Tequila, cuando él y su grupo victimaron a los policías investigadores Carlos Alberto Mares Cuevas, Francisco Javier Cacho Chávez y Octavio Martínez Torres, presuntamente porque no se quisieron alinear con Los Zetas.

También fueron heridos los civiles Ignacio Rivera Castañeda, su hijo José Omar Rivera García y Gilberto Rivera Muñan quienes murieron en hospitales. De igual forma resultó lesionada Ofelia, esposa de Ignacio y madre de José Omar.

Los subalternos de Audias ‘N’ fueron sentenciados a 60 años, y él resultó absuelto, aunque en en segunda instancia fue condenado cuando estaba libre, y se ordenó su recaptura.

Luego, el 3 de mayo de 2009, Audias habría participado en el asesinato de Miguel Ángel Alvarado, a quien llevaba privado de la libertad, y falleció durante el enfrentamiento con policías de Tequila.

También se le relaciona al asesinato de Jorge Armando González Castillo, cometido el 22 de junio de 2009, en Tequila.

‘El Jardinero’ había sido detenido en 2016, y al transcurso de los procesos fue liberado en 2019.