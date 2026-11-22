Miley Cyrus tiene un nuevo compañero de vida, además de musical. La cantante de ‘Flowers’ se casó con Maxx Morando, baterista, compositor y productor que, además de mantener una relación de más de cinco años con la estrella pop, ha participado en canciones de sus discos recientes.

La boda se celebró el sábado 21 de noviembre de 2026 en Palm Springs, California, durante una ceremonia privada con familiares y amigos.

Así fue la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando

El compromiso se reportó en diciembre de 2025, cuando Cyrus apareció con un anillo de diamantes en la premiere de Avatar: Fire and Ash. Morando le propuso matrimonio durante un viaje a Japón, según contó después a Wonderland Magazine.

La boda se celebró el 21 de noviembre de 2026 en Palm Springs. Vanity Fair reportó que tuvo lugar en la antigua residencia de Frank Sinatra y fue oficiada por Wayne Coyne, vocalista de The Flaming Lips. People detalló que Cyrus vistió un diseño de seda de Saint Laurent y Morando llevó un elegante esmoquin negro.

Entre los asistentes estuvieron Tish y Billy Ray Cyrus, padres de la cantante, y su hermana Noah. Para Cyrus, este es su segundo matrimonio: estuvo casada con el actor Liam Hemsworth, de quien se divorció en 2020.

Miley Cyrus en el Corona Capital 2022. (Foto: AP / Eduardo Verdugo)

¿Quién es Maxx Morando, el nuevo esposo de Miley Cyrus?

Maxx Morando es un músico estadounidense de 28 años originario de Los Ángeles. Es baterista de Liily, banda de rock alternativo y post-punk, y también trabaja como compositor y productor.

Antes de Liily, formó parte de The Regrettes, agrupación de punk rock en la que tocó entre 2015 y 2018. Con esa banda, participó en el programa de Conan O’Brien en 2017.

¿Qué canciones de Miley Cyrus produjo Maxx Morando?

Morando colaboró en‘Endless Summer Vacation, álbum de 2023 nominado al Grammy. Según los créditos de Pulse Music Group, coescribió y produjo ‘Handstand’, además de producir ‘Violet Chemistry’, dos canciones incluidas en el disco que contiene el éxito musical ‘Flowers’.

La colaboración siguió en Something Beautiful, el álbum visual que Cyrus publicó en 2025.

En una entrevista con Harper’s Bazaar, Cyrus habló de la conexión que lograron primero mediante la música: “Siempre he trabajado con las personas que amo. Y Maxx me inspira muchísimo”.

Miley Cyrus conoció a su esposo en 2021. (Foto: AP / Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo/AP)

¿Cómo se conocieron Miley Cyrus y Maxx Morando?

La pareja se conoció en 2021 mediante una cita a ciegas organizada por amigos en común. Cyrus contó a la revista British Vogue que para ella sí fue una cita a ciegas, aunque para Morando no tanto. “Pensé: ‘Lo peor que puede pasar es que me vaya’”, recordó sobre la primera experiencia que tuvo con su ahora esposo.

Los primeros indicios públicos del romance aparecieron ese mismo año, cuando fueron vistos juntos en Los Ángeles. Posteriormente, también compaginaron en lo profesional: la banda Lily tocó en el programa especial de Año Nuevo en donde participó Cyrus para la cadena de televisión estadounidense NBC. En 2022, Entertainment Tonight reportó que decidieron tener una relación discreta y posteriormente siguieron apareciendo juntos.