Miley Cyrus se despide de Dolly Parton: ‘Querría que escribiera una canción y continuara adelante’

Miley Cyrus se sumó a los mensajes de despedida tras la muerte de Dolly Parton. La intérprete de ‘Wrecking Ball’ y la ‘reina del country’ compartían un vínculo especial: eran ahijada y madrina.

Dolly Parton falleció a los 80 años en un centro médico especializado en Nashville, Tennessee, y su deceso fue confirmado a través de un video que Bryan Seaver, su sobrino, compartió en sus redes sociales.

Tras la muerte de la intérprete de ‘I Will Always Love You’ y ‘Jolene’, artistas como Beyoncé, Paul McCartney, Taylor Swift y Sabrina Carpenter lamentaron el fallecimiento de la cantante; sin embargo, fue hasta este momento que Miley Cyrus habló al respecto.

¿Qué dijo Miley Cyrus sobre la muerte de Dolly Parton?

La intérprete de ‘Flowers’ compartió un mensaje en sus redes sociales, en donde aseguró que los momentos más importantes que compartió con Dolly Parton permanecerán en privado: “detrás del escenario, bajo el glamour y entre nuestros corazones”, escribió.

Miley explicó que la última vez que conversó con Dolly fue acerca de “la música y la metamorfosis” e indicó que está convencida de que Parton querría que ella transformara todo el dolor que le provocó su partida en una melodía.

“Lo que sé es que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción al respecto y luego continuara adelante y fuera fuerte. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido”, añadió.

Aunque el recuerdo de Dolly Parton para Cyrus está lleno de amor, también le provoca una profunda tristeza que “va más allá de lo que parece correcto compartir”, un dolor que todos los seres queridos de la cantante tienen en común en este momento.

“Siempre la amaré y querré hacerla sentir orgullosa. Mi corazón se rompe por el mundo, su familia y amigos que la extrañarán profundamente. Estamos en esta pérdida juntos y la veremos en todas las cosas más hermosas”, indicó.

¿Qué era Dolly Parton de Miley Cyrus?

Aunque Miley llamó a Dolly su tía, lo cierto es que la cantante de country era la madrina de Cyrus, un nombramiento que recibió gustosa luego de que Billy Ray Cyrus se lo pidiera.

En una entrevista con The Howard Stern Show, la ‘reina del country’ recordó que ella y el papá de Miley coincidieron en una gira, durante la cual se convirtieron en muy buenos amigos.

“Él es de Kentucky y yo de Tennessee. Me dijo: ‘Tienes que ser la madrina de mi hija; vamos a tener una niña y quiero que seas tú’. Le respondí que sería un honor”, recordó en la conversación.

Dolly aseguró que desde que la cantante nació mantuvo una relación muy estrecha con ella. Incluso, Cyrus solía consultar con ella algunos aspectos de su música e ideas: “es un verdadero encanto”, dijo Dolly en aquel momento.

El cariño entre las famosas era mutuo, debido a que en una ocasión Miley compartió para la revista W que ella veía a Dolly como una madre: “La quiero muchísimo”, dijo la artista en su momento.

¿De qué murió Dolly Parton? Estas fueron las causas de su fallecimiento

La cantautora, actriz y filántropa Dolly Parton murió este martes a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer, según informó su equipo a la revista People.

“Tras afrontar con valentía una breve batalla contra el cáncer, Dolly partió de esta vida terrenal hoy en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, rodeada de sus seres queridos”, señaló el comunicado.

El escrito no indica el tipo de cáncer que padecía la cantante de ‘Jolene’, pero confirma que falleció en el centro médico especializado en Nashville, Tennessee.

“Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a brindar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba. Su generosidad sin igual llegó a la vida de innumerables personas a las que nunca conoció, pero siempre estuvo dispuesta a ayudar”, decía el comunicado.

“Ya sea por los cientos de millones de libros donados a través de su invaluable Biblioteca de la Imaginación o por la financiación de investigaciones que ayudaron a crear una vacuna que salva vidas y que se utiliza en todo el mundo, el amor incondicional de Dolly por todas las personas fue la fuerza que impulsó su legado”, continúa el escrito.

Días antes de su fallecimiento, Dolly Parton explicó que enfrentaba algunos problemas de salud. [Fotografía. EFE]

Parton ingresó en el hospital de Nashville el viernes 21 de agosto, donde murió cuatro días después.

La cantante fue hospitalizada por problemas renales y autoinmunes, según informó este martes la revista TMZ, el mismo día en que había reconocido a la revista People que atravesaba por momentos complicados en cuestión de salud, aunque aseguró que le quedaban muchas cosas por hacer.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl”, dijo la cantante, en referencia a su difunto esposo, Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025 a los 82 años.

La artista ya había dado indicios de su delicado estado en septiembre de 2025, cuando anunció el aplazamiento de una serie de conciertos previstos para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas, los cuales finalmente fueron cancelados meses después.

Con información de EFE.