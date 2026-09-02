Familia reclama los cuerpos del ‘R5′, líder del Cártel de los Reyes, y su escolta ‘Chuchito’

Luis Enrique, líder del Cártel de los Reyes, fue abatido junto con su sobrino de 15 años.

Representantes ministeriales atendieron a familiares de Luis Enrique, quien fuera líder del Cartel de los Reyes, alias el ‘R5′, y a la familia del adolescente de 15 años ‘Chuchito Nini’, quien presuntamente era su sobrino y fungía como escolta del capo.

Los familiares del ‘R5’ acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para iniciar los trámites de identificación y reclamo de sus cuerpos.

Las identificantes fueron la pareja sentimental de Luis Enrique Barragán Chávez y la madre del adolescente Jesús Sandoval, el ‘Chuchito Nini’, quien era sobrino del ‘R5′ y fungió como integrante de su grupo de escoltas. El personal ministerial evitó que se difundieran las identidades de los familiares reclamantes, y el sitio donde se celebrarán los funerales.

El ‘R5′ y el adolescente fueron abatidos durante la noche del 30 de agosto en la ranchería Rodeo del Pinal, en el municipio de Tocumbo, donde fuerzas federales repelieron un ataque armado con el que se pretendía su captura.

Durante la intervención se aseguraron dos fusiles automáticos de alto poder, cartuchos útiles de diversos calibres, cargadores para armas largas, y una cuatrimoto.

Líder sólo por cuatro semanas

Luis Enrique encabezó el Cártel de Los Reyes, grupo criminal de Michoacán integrado a Cárteles Unidos, solamente durante cuatro semanas, y es que asumió el control del grupo delictivo tras la detención de Alfonso Fernández Magallón, “Poncho La Quiringua”, el 1 de agosto pasado.

Previamente, ‘Wicho’ operó como su mano derecha, y según documentos judiciales estadounidenses, se encargaba de reclutar a los integrantes de su facción armada, mientras que su líder se encargaba de las redes de contrabando de metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que condujera a la detención del ‘R5’ y lo sancionó de forma adicional por su participación en la extorsión a productores de aguacate en Michoacán.

De estratega futbolista a sicario

Las investigaciones ministeriales revelan que el Jesús Sandoval, de 15 años, era aficionado del equipo de futbol Chivas, e integró varios equipos amateurs; también era aficionado a las peleas de gallos.

En redes sociales apareció vistiendo atuendos deportivos y ropa táctica, con chalecos blindados y fusiles de asalto.

Se tienen documentadas dos cuentas de Instagram, -@chuchito_pistolas_666, y @chuchito_pistolas_ -, que ostentan publicaciones desde hace 85 semanas, con más de 4 mil seguidores, que dieron ‘like’ a mensajes como “Ni la muerte es tán mala ni la vida tan buena”.

En varias imágenes, el adolescente aparece junto a otros jóvenes armados, lo que evidenciaba su presunta relación con el reclutamiento de menores dentro del cártel.

Su nombre apareció de manera recurrente en narcomantas vinculadas a la extorsión de productores de aguacate y al control de plazas en Michoacán.

El cuerpo de Jesús fue localizado con múltiples impactos de bala, junto a un fusil de asalto de gran tamaño; vestía pantalón de mezclilla, calzaba tenis negros y portaba un chaleco antibalas equipado con radio de comunicación.