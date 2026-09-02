Hallan 150 fragmentos óseos en presunto sitio de exterminio en El Arenal, Guerrero

Esto sabemos del sitio de exterminio en El Arenal, Guerrero.

Peritos forenses extrajeron más de 150 fragmentos óseos, 11 piezas dentales, cuatro falanges y una ojiva durante la exploración de un segundo perímetro en el presunto sitio de exterminio encontrado en el poblado El Arenal, una zona rural de Acapulco.

Los hallazgos del martes se suman a las más de 100 piezas y evidencias localizadas hace algunos días en el mismo predio.

Samantha Valeria Colón Morales, esposa del activista desaparecido del Cecop, Vicente Suastegui Muñoz, reportó que los especialistas llevaron a cabo la extracción en el área donde horas antes ubicaron restos humanos carbonizados.

Esta acción es la tercera intervención en este terreno de más de 500 metros cuadrados, donde desde la semana pasada se han asegurado tambos metálicos, prendas, llantas quemadas y casquillos.

Colón Morales precisó en entrevista que las autoridades no pueden determinar todavía el número de personas a las que corresponden los restos humanos hallados.

Asimismo explicó que los estudios de laboratorio deberán definir la antigüedad y características de las evidencias recuperadas en las tres áreas exploradas hasta el momento.

Integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la unidad canina, antropólogos y peritos participan en las labores que concluirán este miércoles en su etapa actual.

La activista adelantó que gestionará nuevas jornadas de exploración debido a la extensión del predio.

Hallan a un hombre muerto en Marquelia

Un hombre fue hallado sin vida y con heridas de bala en un camino de terracería en el municipio de Marquelia, Guerrero.

El crimen ocurrió a las 18 horas del martes 1 de septiembre, pero se confirmó durante las primeras horas de este miércoles.

De acuerdo con los reportes, el hallazgo fue cerca de un potrero de animales de la localidad El Capulín Chocolate de ese municipio de la región Costa Chica.

El hombre fue identificado como Salustio N., originario del municipio de San Luis Acatlán, también de la Costa Chica.