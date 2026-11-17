El exboxeador venezolano Jorge Luis Linares, conocido como ‘El Niño de Oro’, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en El Paso, Texas, después de asistir a una función de boxeo, similar a lo que le ocurrió en su momento a Julio César Chávez Jr.

La detención del excampeón mundial de 41 años ocurrió durante el pasado fin de semana, donde el propio deportista denunció su situación mediante sus redes sociales, mientras que la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) confirmó que permanece bajo custodia de las autoridades migratorias.

El caso generó incertidumbre sobre la situación legal del venezolano, quien conquistó campeonatos mundiales en 3 divisiones distintas. Sus abogados aseguran que cuenta con autorización para permanecer en Estados Unidos, aunque hasta el momento no se conocen públicamente los motivos de su arresto.

¿Qué pasó con Jorge Linares y por qué fue detenido por ICE?

Jorge Linares se encontraba en El Paso para participar en actividades relacionadas con una función de boxeo celebrada el viernes 13 de noviembre en el El Paso County Coliseum.

De acuerdo con información de AFP, el venezolano tenía previsto regresar a Miami, Florida, el domingo 15 de noviembre, después de asistir al evento deportivo. Ese mismo día publicó un mensaje en su cuenta de X para denunciar su detención.

“Me tiene el ICE en el paso Texas. Que locura”, escribió el excampeón mundial.

Un día después, Gilberto Jesús Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, confirmó el arresto de Linares por parte de los agentes migratorios.

“Confirmo que mi amigo Jorge Linares, excampeón mundial AMB, se encuentra bajo custodia de ICE. Su caso está en manos de abogados de inmigración y estoy en contacto permanente con su familia”, señaló Mendoza.

Este martes 17 de noviembre, el despacho Wilner & O’Reilly, encargado de su defensa, aseguró mediante un comunicado que Linares tiene autorización para permanecer en Estados Unidos y colaboró con las autoridades migratorias.

Los abogados informaron que mantienen comunicación con ICE para resolver su situación. Sin embargo, no precisaron qué tipo de autorización tiene el venezolano ni las razones por las que fue detenido.

¿Quién es Jorge Linares y qué campeonatos mundiales ganó?

Jorge Luis Linares Palencia nació el 22 de agosto de 1985 en Barinas, Venezuela. Comenzó su carrera profesional en diciembre de 2002, cuando tenía 17 años, y desarrolló una parte importante de su trayectoria en Japón, bajo la representación de Teiken Promotions.

Su primer campeonato mundial llegó en 2007, cuando derrotó al mexicano Óscar Larios por nocaut técnico en el décimo asalto y conquistó el título de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Un año después, Linares obtuvo el campeonato superpluma de la AMB tras vencer al panameño Whyber García. En 2014 consiguió su tercera corona en una división diferente, al derrotar al mexicano Javier Prieto por el título ligero del CMB.

Entre sus enfrentamientos más importantes destaca la pelea contra Vasiliy Lomachenko en 2018, celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York. El venezolano derribó al ucraniano en el sexto asalto, pero terminó derrotado por nocaut técnico en el décimo episodio.

También enfrentó a Devin Haney en 2021, antes de disputar su última pelea en el boxeo contra Jack Catterall, en octubre de 2023, en Liverpool, Inglaterra.

Tras aquella derrota, Jorge Luis Linares, anunció su retiro del boxeo profesional, con un récord de 47 victorias, 29 por nocaut, y 9 derrotas, después de una trayectoria de 21 años.