Colaboración entre gobierno e IP, clave para fortalecer seguridad energética

La colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada será fundamental para fortalecer la seguridad energética de México, ampliar la infraestructura eléctrica y garantizar el suministro de energía a precios accesibles, en un contexto de creciente demanda y riesgos internacionales.

Durante el foro Resiliencia Energética en América Latina y el Caribe. Preparándonos para un futuro incierto, Carlos Aurelio Hernández, presidente de la Comisión Nacional de Energía de Coparmex, señaló que el nuevo marco regulatorio mexicano abre oportunidades para que ambos sectores participen en el desarrollo del sistema eléctrico, bajo objetivos compartidos de seguridad, soberanía y confiabilidad.

El representante empresarial explicó que la Ley del Sector Eléctrico establece una planeación vinculante a cargo del gobierno federal y contempla mecanismos de participación privada mediante contratos mixtos, proyectos de largo plazo y generación independiente, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene un papel central en el sector.

Estos esquemas, dijo, permiten incorporar capital y capacidades empresariales al desarrollo de infraestructura, al mismo tiempo que se preservan las responsabilidades del Estado sobre la planeación del sistema.

“Lo que quiere toda la inversión son reglas claras, que no te vayan a cambiar las reglas de juego a la mitad del partido”, afirmó Hernández.

En este sentido, destacó la importancia de contar con certeza regulatoria, transparencia y acceso a información para que las inversiones puedan desarrollarse y contribuir a la confiabilidad del suministro.

La discusión formó parte de un encuentro sobre los desafíos energéticos de América Latina y el Caribe, en el que participaron también Ángela Divino, de la Asociación Internacional de Hidroelectricidad; Rosa Ruiz, de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana; Ricardo Yate, de Siemens Energy. Irene Cañas, de GET.transform, y Rafael Poveda Bonilla, exministro de Energía de Ecuador.

Digitalización abre nuevas oportunidades

Otro de los temas abordados durante el foro fue la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la operación y comercialización de electricidad.

Hernández destacó que la generación distribuida y la digitalización pueden facilitar una participación más amplia de los usuarios en el mercado energético, además de crear oportunidades de desarrollo tecnológico y profesional.

Como ejemplo mencionó Watt2Trade, plataforma desarrollada por Grupo FEVEH, empresa que representa junto con sus hermanos, que utiliza tecnología blockchain para realizar transacciones de energía entre compradores y vendedores.

Explicó que la herramienta permite comercializar excedentes o adquirir energía para cubrir faltantes mediante operaciones que pueden realizarse en menos de cinco minutos, con mecanismos de liquidación basados en precios del mercado eléctrico de corto plazo.

El sistema utiliza contratos inteligentes y, de acuerdo con Hernández, puede complementarse con herramientas de inteligencia artificial para desarrollar modelos de predicción de precios y nuevas habilidades relacionadas con la comercialización eléctrica.

Para el representante de Coparmex, este tipo de desarrollos muestra cómo la participación empresarial puede extenderse más allá de la construcción de infraestructura, hacia soluciones digitales que faciliten el aprovechamiento de la energía y la operación del mercado.