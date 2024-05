CFE descarta crisis en sistema eléctrico y ‘presume’ inversión de 20 mil mdd en sexenio de AMLO

En la actual administración, el Gobierno de México ha invertido 19 mil 971 millones de dólares en proyectos de generación y transmisión que buscan fortalecer el sistema eléctrico nacional, por lo que Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), descartó que haya una crisis eléctrica en el país.

“El sistema eléctrico nacional no está en crisis, nunca estuvo detenido, no hubo daños a industria ni comercios, además, este sexenio no se han elevado las tarifas domiciliarias de las familias, el sistema está impecable, funcionando y la CFE, que iba a desaparecer en este sexenio, está más fuerte que nunca”, indicó en conferencia matutina en Palacio Nacional.

Durante la presentación, Miguel López, subdirector de contrataciones y servicios de CFE, agregó que la actual administración se han invertido 9 mil 171 millones de dólares en 35 proyectos de generación eléctrica, 4 mil 600 millones de dólares en proyectos de transmisión y 6 mil 200 millones de dólares en la adquisición de las 13 centrales de Iberdrola.

“Las inversiones y capacidad que estamos añadiendo son de 8 mil 568 MW, lo que equivale al 17 por ciento de las demandas máximas observadas entre el 7 y 9 de mayo, es decir, con estas inversiones garantizamos la energía que requiere el país para los próximos cinco años”, apuntó.

De esta manera, la CFE aportará el 52 por ciento de la capacidad total instalada de energía eléctrica del país para septiembre de 2024, aunque al agregar la aportación de las 13 plantas compradas a Iberdrola, el porcentaje de participación se elevará a 61 por ciento.

En la conferencia de prensa diaria que otorga el presidente Andrés Manuel López Obrador también participó Ricardo Mota Palomino, director general del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), en la que manifestó que las interrupciones al suministro eléctrico que se observaron entre el 7 y 9 de mayo fueron ordenadas y controladas, y que solo se afectó al 5 por ciento de los usuarios de la CFE.

Juan Antonio Fernández Correa, director de planeación de CFE, puntualizó que el 97 por ciento del tiempo hubo disponibilidad de energía en el servicio eléctrico nacional y que los apagones observados la semana pasada se debieron a un incremento de 13 por ciento de la demanda a causa de temperaturas extremas inusuales y a que las sequías han provocado una baja en la producción de generación hidráulica.

“En los 135 días calendario de 2024, sólo se ha interrumpido un máximo de seis horas del servicio eléctrico, hemos tenido suficiencia total el 99.8 por ciento del tiempo, por lo que no existe una crisis eléctrica en el país, contamos con la capacidad suficiente para atender la demanda máxima de punto en el año”, dijo.

Actualmente, el país tiene una capacidad total de 87 mil 275 MW para abastecer la demanda del país, que suele ubicarse por debajo de los 50 mil MW.