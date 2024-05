Recrudece calor apagones; piden fortalecer redes eléctricas

La ola de calor y el aumento en la demanda de electricidad volvió a poner en ‘jaque’ al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ya que por segundo día consecutivo aumentaron la frecuencia de apagones en entidades como CDMX, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Morelos.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió un Estado Operativo de Alerta a las 14:46 horas del miércoles para poder estabilizar el sistema. Un día antes, se requirió emitir un par de Estados Operativos de Emergencia, ya que se registraron apagones en 21 entidades del país.

Especialistas afirman que los apagones programados se deben, en buena medida, a que no se realizaron las suficientes inversiones para fortalecer el sistema eléctrico durante la administración actual.

De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen 2023-2037), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha cumplido con los proyectos instruidos para garantizar el acceso a la energía, ya que de 232 solo se realizaron nueve.

Por lo tanto, se dejaron de concretar programas de ampliación y de modernización de la Red Nacional de Transmisión y Distribución.

Alberto Escalera, especialista del sector energético, indicó que la falta de inversión en el sistema eléctrico fue una de las causas por las que seguirá habiendo apagones en esta temporada de alta demanda energética.

“Este fue el primer sexenio de la era moderna que no va a construir ninguna central de generación de energía eléctrica, y aunque hay contratos asignados para construir plantas de generación de ciclos combinados, ya no hay tiempo para realizarlas, además de que están ubicadas en regiones que no tienen acceso a gas natural para poder generar electricidad”, dijo.

El especialista consideró que durante el sexenio se debieron agregar 3 mil 500 megawatts anuales para poder satisfacer la demanda actual.

Por otra parte, Carlos Flores, especialista en materia energética, explicó que, probablemente lo que estuvo detrás de los apagones fue un fallo en la red de transmisión, lo cual a su vez provocó la salida de esas centrales.

“El Cenace deberá aclarar qué fue lo que provocó esas salidas en el despacho eléctrico, sobre todo tomando en cuenta que el año pasado se rompieron récords de temperatura y esa situación continuará por el resto de 2024, por lo que la demanda seguirá incrementándose”, dijo.

Para Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “esto es una consecuencia de la cerrazón de otorgar nuevos permisos para privados por parte de la Comisión Reguladora de Energía, ya que hay centrales que no han dejado interconectarse y que ya deberían estar listas para operar, sobre todo en un contexto de incremento de la demanda eléctrica por las olas de calor”, apuntó.

(Especial)

Pega cambio climático

En contraste, Tonatiuh Martínez, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, indicó que los efectos del cambio climático son cada vez más extremos.

“Recordemos el evento de Texas de hace unos años, y ahora estamos viviendo olas de calor sin precedentes, por lo que la demanda de energía para mitigar estos cambios se está incrementado, por lo tanto, considero que las inversiones en transmisión y distribución deben estar en el número uno de la lista del siguiente gobierno”, apuntó.

Alonso Romero, especialista del sector energético, resaltó que la capacidad de generación eléctrica se encuentra en un margen sano, pero puede mejorar con todas las inversiones anunciadas y en proceso de ejecución por parte de la CFE.

“En el tema de transmisión, es importante recordar que el sistema se ve afectado por variabilidades y congestiones, y se requieren soluciones integrales. Es relevante recordar que derivado de la reforma de 2013, la planeación del SEN se volvió indicativa. Debe recuperarse la obligatoriedad para dar certidumbre e integrar la capacidad, tanto variable como despachable en donde se requiera de manera confiable, continua y segura”, dijo.

Industriales consumirán menos

En este contexto, la Caintra Nuevo León solicitó a sus agremiados bajar el consumo.

“Vamos a hacer un llamado a los socios para que ahorren energía en todos sus procesos, en lo personal, en sus oficinas para que todos podamos colaborar a que haya más energía en esos meses que seguramente van a aumentar las temperaturas y se requiere más energía”, recomendó su director Juan Pablo García.

Por su parte, la Coparmex CDMX alertó que, de no tomarse medidas inmediatas, la falta de disponibilidad de energía limpia y asequible se convertiría en un factor que inhiba las decisiones de inversión en el marco del nearshoring.

“Se corre el riesgo de perder oportunidades de atracción de inversiones y de competitividad en un mercado global cada vez más enfocado en la sostenibilidad y la eficiencia energética”, señaló la cúpula empresarial.

Con información de José Perales.