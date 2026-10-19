1 año de la CRT: entre transformación regulatoria y resultados

Al cumplirse el primer año de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), destacan varios temas regulatorios a elegir, de los cuales hay que resaltar las licitaciones de espectro (que se encuentran en consultas públicas abiertas para provisión de capacidad para radioenlaces fijos, por un lado, y redes inteligentes, por el otro), la vinculación de líneas móviles, la digitalización de más trámites, las acciones para cobertura rural, los sandboxes regulatorios y la gestión de redes en eventos masivos.

Las bases de la licitación de espectro para redes de radiocomunicaciones inteligentes buscan habilitar infraestructura para automatizar procesos y mejorar la eficiencia industrial. Su éxito dependerá no sólo de concluir la licitación, sino de que las condiciones sean viables, permitan la participación y se traduzcan en despliegues efectivos. Una asignación eficiente puede abrir nuevos usos de conectividad; reglas poco ajustadas al mercado podrían limitar participantes o dejar recursos sin aprovechar.

En seguridad, la CRT informó que al 5 de octubre de 2026 se habían vinculado 91,850,448 líneas móviles, el 76.5% del total proyectado. El avance debe acompañarse de evaluación sobre su eficacia frente al fraude y la extorsión. También es indispensable proteger los datos personales y la seguridad de la información, además de habilitar vías accesibles para corregir errores y atender controversias.

La modernización de la Ventanilla Electrónica y la digitalización de trámites para desplegar infraestructura pueden reducir cargas administrativas. Digitalizar no basta si persisten requisitos innecesarios, plazos inciertos o dificultades para dar seguimiento a solicitudes.

Se requieren criterios homogéneos, trazabilidad y tiempos de respuesta medibles. Para los servicios a la industria en general, incluyendo pequeños operadores, una ventanilla funcional puede facilitar la expansión de redes y la atención de nuevas localidades.

Especial atención merecen los procedimientos de consulta pública como un mecanismo necesario para que la regulación refleje el sentir del ecosistema. La CRT recibe comentarios sobre condiciones, requisitos, etapas, procedimientos, evaluación y adjudicación en el portal oficial de consulta pública.

Al respecto, se destaca la primera base emitida por la CRT, Licitación CRT-REF-01-2026, relativa a segmentos de espectro para prestar capacidad mediante radioenlaces fijos, misma que está abierta hasta el 21 de octubre de 2026. El proyecto contempla espectro en 242 unidades básicas de servicio y busca facilitar la participación de pequeños operadores.

Por otro lado, las obligaciones de cobertura social para Telmex y Telnor contemplan, según la CRT, 100 puntos de conexión, con alcance a 501 localidades, y una oferta de 200 pesos mensuales con velocidades de hasta 70 Mbps.

Su impacto dependerá de la disponibilidad real de los puntos, las condiciones de acceso, el calendario y la calidad del servicio. Las obligaciones sociales pueden cerrar brechas si son verificables y compatibles con incentivos para invertir.

Otro tema relevante: los sandboxes que permiten probar tecnologías inalámbricas o satelitales en zonas delimitadas y bajo condiciones controladas. Pueden ayudar a evaluar soluciones antes de emitir reglas generales, pero requieren objetivos, plazos y límites claros, criterios públicos, salvaguardas para usuarios y evaluación de resultados. La innovación debe facilitar la experimentación responsable sin debilitar el interés público ni crear ventajas indebidas.

Otro punto a destacar fue la experiencia de conectividad en eventos masivos, a propósito del Mundial de Futbol, pues la CRT reportó aumentos en velocidad de subida de 227.8% en el estadio de la Ciudad de México y de 43% en el Zócalo, mediante autorizaciones temporales de espectro y celdas modulares. Estos resultados muestran el valor de coordinar operadores e infraestructura ante picos de demanda.

El mercado también enfrenta cambios corporativos a tomar en consideración con los acuerdos en proceso entre Telefónica y Oxio, así como la venta anunciada de AT&T México a Grupo Televisa y Fintech Holdings, mismas que están sujetas a autorizaciones y condiciones de cierre. La operación plantea preguntas sobre competencia, inversión y convergencia, aunque no permite atribuir la decisión a una sola causa regulatoria.

Al final, para los siguientes años por venir, la CRT debe concentrarse en resultados que generen mayor inversión, competencia, cierres de brechas con despliegues, trámites más ágiles y seguir el camino de sandboxes regulatorios para fomentar la innovación.

Con todo ello se podrá lograr la confianza en un nuevo regulador con acciones encaminadas a lograr una conectividad significativa para México.