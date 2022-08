Perfil: ¿Quién fue Olivia Newton-John, la actriz y cantante que tenía una empresa y una fundación?

Olivia Newton-John, actriz conocida por su papel como Sandy Olson en la película Vaselina, falleció la mañana de este lunes 8 de agosto a los 73 años de edad. Así lo confirmaron los familiares de la actriz y cantante la tarde de este lunes.

A lo largo de su carrera, la actriz y cantante se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la época de los años ochenta por su participación en filmes como Una mamá para Navidad, de 1990. Además, destacó por éxitos musicales como su álbum ‘If You Love Me, Let Me Know’, de 1974.

También tuvo apariciones en series de televisión de los años ochenta y en más recientes como en Glee (2009). Recientemente participó en el documental Dionne Warwick: Don’t Make Me Over de 2021.

Trayectoria de Olivia Newton-John

Olivia nació en 1948 en Cambridge, Inglaterra, y desde pequeña sintió el llamado de las artes escénicas.

Su primer acercamiento fue dentro de una banda conocida como ‘Sol Fou’, en 1971 e incluso estrenaron un cover del artista Bob Dylan: ‘If Not For Your’.

A partir de aquellos pininos saltó al otro lado del charco para llegar a Estados Unidos, donde comenzó a posicionarse como una de las artistas más populares de la época.

Sin embargo, fue hasta 1978 que Olivia Newton-John logró conseguir la fama internacional con el estreno de la aclamada cinta de Vaselina, que protagonizó junto al actor estadounidense John Travolta.

La canción ‘You are the only one I want’ saltó de la pantalla grande a la lista de los sencillos más vendidos de su época.

Olivia Newton-John continuó con su carrera musical de la mano con la actuación; sin embargo, en 1980 sufrió un golpe de su carrera. La cinta Xanadu no tuvo el éxito que de esperaba y provocó que la carrera de la estrella se estancara. Hasta que, de la mano de Travolta, estreno la cinta de comedia Tal para cual.

A partir de aquel estreno, la actriz recuperó su fama y siguió adelante con otros proyectos.

A inicios de la década de los años ochenta, Olivia Newton-John lanzó el éxito ‘Physical’ que logró posicionarla como una de las artistas más escuchadas de la época.

Después, la actriz se tomó un tiempo alejado de los escenarios debido al nacimiento de su primera hija para regresar con más fuerza con un nuevo álbum, ‘Back With a Heart’, que no obtuvo la misma fama que sus predecesores.

Siguió dedicándose al mundo de la actuación con pequeños roles o cameos dentro de series de televisión. Incluso apareciendo como una jueza dentro de la serie Rupaul’s Drag Race que inició en 2009.

A pesar de su éxito dentro de la industria del entretenimiento, Olivia Newton-John también era conocida por tener carácter empresarial. Manejó su propio empresa, Signature Brands, e incluso tenía una fundación con su nombre para apoyar el uso de medicinas hechas a base de plantas.