Fallece Roger E. Mosley, actor ochentero en ‘Magnum, PI’, tras un accidente automovilístico

El actor Roger E. Mosley, conocido por su papel del piloto de helicóptero Theodore ‘TC’ Calvin en programa ochentero Magnum, PI, murió este domingo a los 83 años.

A través de Facebook, Ch-a Mosley, su hija, dio a conocer el 6 de agosto que su padre sufrió un grave accidente automovilístico la semana pasada, el cual lo dejó paralizado de los hombros hacia abajo y se encontraba en estado crítico:

“Este es un momento muy duro para nosotros, ya que todos conocemos a Roger como un león, el rey de todos los lugares a los que se presentó. Es una leyenda, un pionero, un modelo de rol, un amigo de sus comunidades”.

Sin embargo, el domingo el actor falleció, a través de la red social ella comunicó: “Roger E. Mosley, mi padre, su amigo, su ‘entrenador Mosley’, su ‘TC’ de Magnum P.I., falleció a la 1:17 a.m. Estaba rodeado de su familia mientras trascendía en paz”.

Asimismo agregó: “Nunca podríamos llorar a un hombre tan increíble. El odiaría cualquier llanto hecho en su nombre. Es hora de celebrar el legado que nos dejó a todos”.

El actor Roger E. Mosley era conocido por su papel dentro de la serie ‘Magnum, PI’ de 1980. (Foto: Facebook / @Ch-a Mosley)

¿Quién era Roger E. Mosley?

El actor comenzó su carrera profesional en la década de los años 70 con la película La Isla de los Condenados (1973).

A partir de su debut en la pantalla grande, el actor siguió trabajando en proyectos para los cines; sin embargo, no fue hasta 1980 que llegó a una de las producciones que harían inmortalizar su trabajo Magnum, PI (1980).

Se trataba de una serie de televisión sobre aventuras criminales que protagonizó Mosley de la mando con Tom Selleck, la serie tuvo más de 100 capítulos.

Aparte de su debut estelar en la pantalla grande, el actor continuó con otros proyectos para cine y televisión; entre los que destacan Hangin’ with Mr. Cooper (1990), A Thin Line Between Love and Hate (1996), entre otros proyectos.

Su hija habló sobre su personalidad en Facebook, sobre cosas que descubrió de su padre: “Tiene una pequeña bolsa llena de tarjetas de regalo de Starbucks que regala a las personas que han hecho el bien”.

Sobre su icónico programa, agregó: “Magnum P.I. lleva sin emitirse desde 1988 (aunque sigue en sindicación). Todavía recibe cartas de los fans por su papel de ‘TC’... hasta el día de hoy le envían tarjetas de autógrafos y cosas para que las firme”.