¿De qué delito acusan a Omar, hijo de Julio César Chávez?

Omar Chávez fue detenido este miércoles. Tras su arresto, el hijo del excampeón mundial del boxeo Julio César Chávez fue recluido en el penal de Aguaruto.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la detención ocurrió a las 8:53 horas de este miércoles 20 de mayo por elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Por esta razón detuvieron al boxeador Omar Chávez

El delito por el que se le acusa a Omar Chávez presunta violencia familiar y lesiones; habría agredido a una femenina, quien sería su pareja sentimental o esposa.

La audiencia será el próximo lunes 25 de mayo de 2026, para determinar su situación jurídica. Mientras tanto, pasará los próximos días en el penal de Aguaruto.

El lunes podría salir para llevar su proceso penal en libertad si el juez así lo determina.

Se informó que fue detenido en los juzgados de la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral, zona centro, ubicados en Aguaruto, al asistir a audiencia inicial.

El hijo del excampeón mundial de boxeo tenía orden de aprehensión al negarse a enfrentar la justicia y no atender los llamados ante el juez tras ser denunciado por presuntamente golpear a una mujer.

Omar Chávez durante el pesaje de su pelea contra 'Inocente' Álvarez (Foto: Cuartoscuro).

Omar Chávez compartió algunas historias en su cuenta de Instagram este miércoles por la mañana, aparentemente antes de ser asegurado por las autoridades.

Hasta el momento, ningún miembro de la familia Chávez ha realizado alguna declaración o se ha pronunciado al respecto en redes sociales, como lo han hecho en pasadas ocasiones.

Julio César Chávez, en cambio, compartió unas horas después de la detención que estaba comiendo en la marisquería estilo sinaloense Mi compa Chava en Ciudad de México.

El hermano de Omar, Julio César Chávez Jr., compartió varias historias mediante Instagram, la mayoría de ellas mostrando su sesión de entrenamiento del día.

Nicky Chávez, media hermana de Omar, compartió videos desde el gimnasio y una foto de su cena: un par de hamburguesas con papas.

Uno de las peleas más recordadas de Omar Chávez fue ante 'Inocente' Álvarez, hermano de 'Canelo' (Foto: Cuartoscuro).

En el boxeo, Omar Chávez tiene 42 victorias (29 nocauts), 9 derrotas y un empate. Su última pelea fue contra el colombiano Jose Miguel Torres Tafur, donde ganó por nocaut técnico tras ser internado en un anexo, según reveló su padre.

Durante su vida, Omar Chávez ha vivido algunas polémicas. Además de su lucha contra las drogas y su arresto, estuvo en la fiesta en donde asesinaron a Rafael Arellano Félix.

Omar, arrestado a 10 meses de la detención de Julio César Chávez Jr.

Diez meses antes, en julio de 2025, otro hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chavez Jr., había sido detenido en Estados Unidos acusado de presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

Las autoridades norteamericanas le encontraron múltiples declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia permanente legal, la cual hizo en abril de 2024.

Posteriormente fue deportado a México, en donde fue detenido ahora por las autoridades nacionales. A finales del año pasado, consiguió llevar su proceso en libertad y, en 2026, ha peleado dos veces.