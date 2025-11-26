Día de Acción de Gracias: ¿Dónde y quiénes celebran el ‘Thanksgiving’ este jueves 27 de noviembre?

El Día de Acción de Gracias es la celebración familiar más importante en Estados Unidos.

El Día de Acción de Gracias se celebrará este año el jueves 27 de noviembre, en uno de los días feriados más populares e importantes en ciertos países cercanos a México, pero, ¿quiénes lo celebran y por qué?

Series como Malcolm el de Enmedio, Breaking Bad o Friends muestran cómo el Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, es una de las celebraciones más importantes del año, misma que es popular por las cenas con pavo, además de los colapsos en aeropuertos debido a los viajes familiares.

De acuerdo con Bloomberg, este año será uno de los periodos de Acción de Gracias más intensos y desafiantes para las aerolíneas, ya que prevén trasladar a unas 31 millones de personas entre el 21 y el 30 de noviembre.

Además, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos asegura que el Día de Acción de Gracias de este año será el más concurrido en 15 años, pero, ¿qué es esta celebración y en dónde se festeja?

Los aeropuertos 'colapsan' por el Día de Acción de Gracias. (Bloomberg)

¿Qué es el Día de Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias es la principal celebración familiar en Estados Unidos y parte de Canadá. Popularmente se caracteriza por ser una cena familiar en la que se come pavo y se dan regalos entre familiares.

Tiene origen desde 1621, cuando se celebró un banquete entre peregrinos ingleses que fundaron la colonia de Plymouth, donde actualmente es Massachusetts, junto con la tribu de los Wampanoag.

Dicho banquete es importante en la historia estadounidense, ya que los peregrinos, que llegaron en 1620 a Estados Unidos mientras se separaban de la iglesia de Inglaterra, y que padecieron un invierno complicado ante la falta de alimentos y cosechas.

En 1621, los integrantes de pueblos originarios de Wampaog ayudaron a los peregrinos de origen inglés y les enseñaron a cosechar maíz, pescar y cazar.

En otoño de ese año, y como parte de la abundante cosecha que tuvieron gracias a la ayuda de los pueblos originarios, los peregrinos agradecieron a los indígenas, y para celebrar fue que organizaron el banquete de donde nació el Día de Acción de Gracias.

En 1789, el presidente George Washington declaró la fecha como feriado nacional, y en 1983, Abraham Lincoln decretó que la celebración fuera el último jueves de noviembre de cada año.

Actualmente, el ‘Thanksgiving’ sirve para agradecer por la libertad, así como los alimentos, la familia, el hogar, entre otras cosas.

¿Quiénes celebran el Día de Acción de Gracias?

La celebración del Día de Acción de Gracias ocurre principalmente en Estados Unidos, aunque en Canadá, así como en otros lugares del mundo donde hay comunidades estadounidenses.

Aunque la celebración de popularizó por series como Los Simpsons en otros países, se trata de un festejo principalmente enfocado en Estados Unidos, donde el presidente en turno, en este caso Donald Trump, le ‘perdona la vida a un pavo’ para que no lo coman.

Durante las celebraciones de Acción de Gracias, Trump indulta a un pavo. (Bloomberg)

Además, hay desfiles y partidos de la NFL el Día de Acción de Gracias. Incluso hay otras actividades de beneficencia, en las que los estadounidenses salen a dar comida a las personas necesitadas en comedores populares, iglesias y albergues para personas sin hogar.

En estos lugares de México se celebra el Día de Acción de Gracias

En México no se celebra oficialmente el Día de Acción de Gracias, además de que no es un día feriado señalado en la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, hay espacios en los que las comunidades estadounidenses que viven en el país pueden acudir para comidas o celebraciones en especial.

Restaurantes de la Ciudad de México como Pinche Gringo, Alboa, Buñuelo o Fónico preparan platos especiales y hasta cenas completas de Acción de Gracias.

San Miguel de Allende, en Guanajuato, es una de las ciudades donde el Día de Acción de Gracias tiene más espacios para celebrar, esto debido a las comunidades estadounidenses que viven ahí.