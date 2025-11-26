⁠Partidos de la NFL por Thanksgiving y Black Friday: Horarios, dónde ver y todo lo que debes saber

Patrick Mahomes estará en su primer juego de Día de Acción de Gracias (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutetrstock).

La Semana 13 de la NFL llega con una cartelera única marcada por tradición, historia y partidos clave rumbo a los playoffs. Thanksgiving (Día de Acción de Gracias) y el recién instaurado Black Friday Game marcan el arranque de una jornada definitiva.

Para los fans en México, este año destaca por su cobertura multipantalla, con opciones para verlo desde los servicios de TV de paga. A continuación, te contamos todos los detalles en el camino al Super Bowl 2026.

Transmisión: ¿Dónde ver los partidos de Thanksgiving de la NFL en México?

Los juegos en el Día de Acción de Gracias son una tradición que se remonta a 1920, cuando nació la NFL. Desde 1934, los Detroit Lions comenzaron a jugar ininterrumpidamente como locales en esta fecha, enfrentándose históricamente a uno de sus grandes rivales: los Green Bay Packers, con quienes chocan desde 1930, cuando Detroit era conocido como Portsmouth Spartans.

En 1966, los Dallas Cowboys se sumaron como anfitriones permanentes del Thanksgiving, y desde 2006 la NFL amplió a tres partidos en este día especial, sumando un duelo nocturno.

Este año, los tres juegos del jueves tienen una relevancia histórica y deportiva, con implicaciones directas rumbo a los playoffs:

El duelo estelar: Mahomes, Prescott y un Thanksgiving de sueños

El partido entre Chiefs y Cowboys no solo enfrenta a dos de las mejores ofensivas aéreas de la NFL, también representa un sueño cumplido:Patrick Mahomes, tres veces campeón del Super Bowl, jugará por primera vez en Thanksgiving, y en el escenario que soñó desde niño: Dallas, Texas, cerca de su familia.

“El niño que llevo dentro quería estar ahí; ahora voy a salir a jugar en el Día de Acción de Gracias y encontraré la manera de ganar”, declaró Mahomes.

Mahomes, nacido en Texas y fanático de los Cowboys en su infancia, vivirá un momento personal histórico ante el equipo de su niñez. Tendrá a más de 50 familiares y amigos en las gradas del AT&T Stadium.

En lo deportivo, ambos equipos llegan urgidos de victorias:

Chiefs (6-5) son terceros del Oeste de la AFC y persiguen puestos de playoffs.

son terceros del Oeste de la AFC y persiguen puestos de playoffs. Cowboys (5-5) buscan mantenerse con vida en la NFC, apoyados por Dak Prescott, el líder de la NFL en yardas aéreas.

Black Friday Game: Eagles vs Bears

Desde 2023, la NFL incorporó el Black Friday Game, convirtiéndolo en otro evento televisivo global. Este año, los Philadelphia Eagles, monarcas defensores y líderes en la NFC, visitan a los Chicago Bears, el equipo más antiguo de la liga, que llega como el mejor récord de la Conferencia con 8-3, seguido de cerca por Packers y Lions.

Domingo de 11 partidos: definición clave rumbo a playoffs

La actividad del domingo reúne 11 partidos, varios entre equipos que disputan directamente puestos de postemporada. Destacan el duelo entre Texans y Colts, la visita de los Bills a Pittsburgh, y un duelo divisional de alto impacto para Jacksonville y Tennessee.

Todos los partidos también están disponibles por NFL Game Pass, además de las transmisiones confirmadas:

Monday Night Football: Patriots vs Giants

La semana cierra con un clásico histórico en Monday Night Football, cuando los New England Patriots, líderes de la NFL con marca de 10-2, busquen su décima victoria consecutiva ante unos New York Giants ya eliminados.