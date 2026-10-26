¿Sin mucbipollo para el hanal pixán? Preparación del pib podría costar hasta 950 pesos

Comprar o preparar un mucbipollo, también conocido como pib, para las celebraciones de Hanal Pixán representa un gasto mayor para las familias de Cancún, debido al incremento en los precios de los ingredientes y a los costos de las piezas que se venden por temporada, algunas de hasta 950 pesos.

Los insumos básicos registran aumentos estimados de entre 15 y 30 por ciento respecto al año anterior. El tomate se vende entre 23 y 34 pesos por kilogramo, mientras que la cebolla alcanza entre 40 y 50 pesos, según el establecimiento.

En el caso de las carnes, el pollo cuesta entre 55 y 100 pesos por kilo y la carne de cerdo se encuentra entre 120 y 150 pesos. A estos productos se suman la masa, con un precio aproximado de 25 pesos por kilogramo; la manteca, de hasta 75 pesos por litro, y las hojas de plátano, entre 20 y 40 pesos por atado.

Con estos costos, preparar un pib familiar desde cero puede representar un desembolso de entre 400 y 800 pesos, dependiendo del tamaño y los ingredientes que se utilicen.

Entre las opciones de venta en Cancún está La Caribeña, que ofrece mucbipollos de pollo, cerdo o combinados. De acuerdo con su lista de precios, la porción individual cuesta 50 pesos, la pieza chica 450 y la mediana 950 pesos. También cuenta con una versión especial con queso de bola por 50 pesos adicionales.

El establecimiento trabaja bajo pedido, solicita un anticipo de 50 por ciento y programó entregas del 27 de octubre al 2 de noviembre, de 12:00 a 18:00 horas. Ante la cercanía de Hanal Pixán, las familias pueden optar por preparar el platillo en casa o adquirirlo en negocios especializados, de acuerdo con su presupuesto.

El mucbipollo, que también es conocido como pibipollo o pib, es uno de los principales platillos que las familias preparan para el hanal Pixán (comida de las almas o de las ánimas, en maya).

Se trata de un tamal preparado con masa de maíz, sazonado con jitomate, manteca, chiles, cebolla, frijol, achiote y otros ingredientes. Está relleno por pollo, pavo o cerdo, a veces mezclado, en vuelto en hojas de plátano.

¿Cuánto cuesta el mucbipollo en Yucatán?

En tanto, el presupuesto se estima entre 400 y 800 pesos para que una familia en Yucatán pueda para elaborar el tradicional mucbipollo durante las celebraciones de Hanal Pixán.

El incremento responde al ajuste general en los precios de los insumos básicos y al aumento de un 10 por ciento en el servicio de horneado en panaderías locales en comparación con el periodo anterior.

Tras realizar un recorrido en comercios del mercado Lucas de Gálvez, se pudo identificar que la inversión en materias primas para la elaboración del platillo registra los siguientes costos:

Carnes: El kilo de cerdo se comercializa entre 110 y 130 pesos, mientras que el pollo se mantiene entre 55 y 65 pesos por kilo.

Masa y manteca: La masa de maíz se vende a 25 pesos el kilo y el litro de manteca en el mercado se vende al momento entre los 70 - 80 pesos.

Envoltura y complementos: El atado de hojas de plátano va de los 15 a los 30 pesos y el de espelón se cotiza en 40 pesos. A esto se suman los gastos variables de recaudos como tomate, cebolla, epazote y achiote.

Los comerciantes del mercado señalan que las familias adaptan sus presupuestos mediante compras colectivas o la reducción del tamaño de las piezas para mantener viva la tradición gastronómica en los altares del hogar.