Llega a México el primer tren de pasajeros para la ruta México-Pachuca

El proyecto ferroviario México-Pachuca recibió su primera unidad eléctrica, con capacidad para 893 pasajeros, como parte de la flota de 15 trenes que conectará Buenavista en la Ciudad de México con Pachuca, Hidalgo en un recorrido estimado de una hora y 15 minutos.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) recibió el sábado pasado, en la terminal ferroviaria de Pantaco, en Azcapotzalco, Ciudad de México, el primer tren que operará en esta ruta, procedente de los talleres de la empresa CRRC, en Zhuzhou, China, desde donde fue embarcado en agosto.

El tren tiene 102 metros de longitud y cuenta con capacidad para transportar a 893 pasajeros (dispone de asientos prioritarios), espacios para equipaje y bicicletas, así como sistemas de videovigilancia al interior y exterior, características orientadas a ofrecer un servicio accesible y seguro.

La flota que operará en esa ruta estará integrada por 15 trenes que recorrerán aproximadamente 100 kilómetros entre la terminal de Buenavista y Pachuca. De esta infraestructura, 58 kilómetros corresponden a nueva vía electrificada, cuya construcción se desarrolla en coordinación con el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el tramo AIFA-Pachuca.

El proyecto contempla siete estaciones y una terminal, con las que se busca conectar distintas localidades de la zona metropolitana de Pachuca y el Valle de México. Las estimaciones oficiales apuntan a una demanda superior a los 100 mil pasajeros diarios.

La ruta comprende 7 estaciones en un recorrido de 100 kilómetros.

Como parte de la estrategia para impulsar la industria ferroviaria nacional y generar empleos, el resto de las unidades serán ensambladas en Querétaro, lo que también contribuirá al desarrollo económico de la región.

La llegada del primer tren, en el marco del Día del Ferrocarrilero, que se conmemora el 7 de noviembre, representa un avance en el proyecto de recuperación del transporte ferroviario de pasajeros, impulsado por el Gobierno federal, que busca ampliar las alternativas de movilidad entre el Valle de México y otras regiones del país.