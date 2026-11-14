Ocoyoacac, Estado de México — Nadie le presta atención al cono. Está ahí, naranja y quieto, marcando dónde frenar. Pero cuando un SUV presume tracción integral o un sedán se dice deportivo, la respuesta depende de dónde se probó. Ese lugar existe, tiene dueño y está en Ocoyoacac, Estado de México.
¿Qué es Off Road México (ORM)?
Se llama Off Road México, o ORM, y lleva más de 25 años en lo que nadie presume: lograr que un evento automotriz salga bien. Planea y ejecuta pruebas de manejo, rutas 4x4, lanzamientos y entrenamientos para marcas de autos. También organiza eventos corporativos y activaciones con enfoque lifestyle.
ORM Training Center: 60,000 m² sobre la México-Toluca
Su carta fuerte es el ORM Training Center, un predio de más de 60,000 m² sobre la carretera México-Toluca. Tiene tres salones, terraza, rooftop y una explanada asfaltada de 15,000 m². Ha sido escenario de numerosos entrenamientos del sector, con control total del evento de principio a fin.
La pista asfaltada supera los 25,000 m² y se arma como lo pida el proyecto: recta para pruebas de aceleración o curvas técnicas. Cuando varios autos hacen la misma maniobra en las mismas condiciones, la comparación deja de ser opinión y se vuelve medible.
El circuito off road: donde el “4x4” deja de ser marketing
Luego está el circuito off road: un trazado natural con obstáculos, inclinaciones y tracción variable. Es el sitio donde un SUV con letrero de tracción integral tiene que demostrar que no era puro marketing. Si vas a pagar por esa palabra en la ficha técnica, conviene saber cómo responde fuera del asfalto.
De ahí sale una pregunta útil para cualquier lector: ¿dónde se manejó el auto que estoy pensando comprar? No es lo mismo un tramo de carretera que un circuito donde se pueden repetir las pruebas.
Alcance internacional y espacios para autos eléctricos
La agencia opera en todo México y ha llevado sus experiencias a Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Hoy también acondiciona espacios para presentar y operar vehículos eléctricos.
Va la parte transparente: como medio, hemos grabado en ORM en varias ocasiones y siempre nos han echado la mano. Pero el punto va más allá del agradecimiento. Una prueba vale lo que vale el lugar donde se hace, y ese lugar lo construye gente que sabe dónde poner el cono.