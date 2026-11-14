Off Road México: 60,000 m² y 25 años probando autos

El predio de Off Road México, sobre la carretera México-Toluca, supera los 60,000 m² entre pista asfaltada y circuito natural.

Ocoyoacac, Estado de México — Nadie le presta atención al cono. Está ahí, naranja y quieto, marcando dónde frenar. Pero cuando un SUV presume tracción integral o un sedán se dice deportivo, la respuesta depende de dónde se probó. Ese lugar existe, tiene dueño y está en Ocoyoacac, Estado de México.

¿Qué es Off Road México (ORM)?

Se llama Off Road México, o ORM, y lleva más de 25 años en lo que nadie presume: lograr que un evento automotriz salga bien. Planea y ejecuta pruebas de manejo, rutas 4x4, lanzamientos y entrenamientos para marcas de autos. También organiza eventos corporativos y activaciones con enfoque lifestyle.

Capacitación en un salón del ORM Training Center Además de las pistas, ORM opera entrenamientos y eventos corporativos con control total de principio a fin. (Hablamos Autos)

ORM Training Center: 60,000 m² sobre la México-Toluca

Su carta fuerte es el ORM Training Center, un predio de más de 60,000 m² sobre la carretera México-Toluca. Tiene tres salones, terraza, rooftop y una explanada asfaltada de 15,000 m². Ha sido escenario de numerosos entrenamientos del sector, con control total del evento de principio a fin.

Instalaciones del ORM Training Center en Ocoyoacac El ORM Training Center suma tres salones, terraza y rooftop para lanzamientos y entrenamientos. (Hablamos Autos)

La pista asfaltada supera los 25,000 m² y se arma como lo pida el proyecto: recta para pruebas de aceleración o curvas técnicas. Cuando varios autos hacen la misma maniobra en las mismas condiciones, la comparación deja de ser opinión y se vuelve medible.

Pruebas de manejo en la pista asfaltada de Off Road México La pista asfaltada supera los 25,000 m² y se configura según el proyecto: recta de aceleración o curvas técnicas. (Hablamos Autos)

El circuito off road: donde el “4x4” deja de ser marketing

Luego está el circuito off road: un trazado natural con obstáculos, inclinaciones y tracción variable. Es el sitio donde un SUV con letrero de tracción integral tiene que demostrar que no era puro marketing. Si vas a pagar por esa palabra en la ficha técnica, conviene saber cómo responde fuera del asfalto.

SUV todoterreno en el circuito off road de ORM El circuito off road pone a prueba la tracción real de un SUV, más allá del letrero de la ficha técnica. (Hablamos Autos)

De ahí sale una pregunta útil para cualquier lector: ¿dónde se manejó el auto que estoy pensando comprar? No es lo mismo un tramo de carretera que un circuito donde se pueden repetir las pruebas.

SUV en prueba de inclinación en el circuito de ORM En el trazado natural, con obstáculos e inclinaciones, un SUV comprueba que su tracción integral no era puro marketing. (Hablamos Autos)

Alcance internacional y espacios para autos eléctricos

La agencia opera en todo México y ha llevado sus experiencias a Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Hoy también acondiciona espacios para presentar y operar vehículos eléctricos.

Va la parte transparente: como medio, hemos grabado en ORM en varias ocasiones y siempre nos han echado la mano. Pero el punto va más allá del agradecimiento. Una prueba vale lo que vale el lugar donde se hace, y ese lugar lo construye gente que sabe dónde poner el cono.