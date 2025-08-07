¿AT&T saldrá de México? Estas son las 3 razones por las que la empresa analiza vender su negocio

¿Tendrás que cambiar de chip? AT&T analiza su salida de México, según dijeron personas especializadas en el tema este jueves 7 de agosto, pero, ¿cuáles son las razones y cómo saldría del país?

La empresa, que llegó en 2012 tras la compra de Iusacell por 2 mil 500 millones de dólares, está realizando las deliberaciones correspondientes, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva, esto de acuerdo con lo que dijeron las fuentes a Bloomberg.

AT&T ha invertido cerca de 10 mil millones de dólares en México, y es posible que esté buscando vender su negocio en apenas 2 mil millones de dólares, aunque por ahora se desconoce qué pasaría con los usuarios y si de inmediato serían absorbidos por otra empresa.

¿Por qué AT&T analiza dejar México?

Existen al menos tres motivos por los que AT&T tendría en la mira salir de México, siendo dos de ellos relacionados con América Móvil de Carlos Slim y su familia.

Dominio de Telcel

Uno de los problemas a los que se ha enfrentado AT&T en los últimos 10 años es que el mercado móvil sigue dominado por Telcel, que forma parte de América Móvil.

Si bien desde que se aprobaron las reformas en telecomunicaciones en 2014 hubo empresas que apostaron para competir contra Telcel, el lugar de AT&T aún es reducido.

Disputas con América Móvil

Además de la competencia con Telcel, AT&T ha formado parte de distintas disputas contra la empresa de Carlos Slim, una de ellas ocurrida en 2022, cuando América Móvil dijo que la telefónica con sede en Dallas obstaculizó el acceso a Carlos Slim a una licencia de televisión.

Dicha disputa incluso hasta escaló a los insultos, además de que en el sector televisivo AT&T también vendió su participación en Sky México a Grupo Televisa.

Planes de AT&T

AT&T actualmente tiene el objetivo de desplegar redes de fibra óptica, así como un modelo de convergencia que combine servicios de telefonía e internet ya no solo para dispositivos móviles, sino para los hogares.

Este plan actualmente funciona en Estados Unidos; sin embargo, en México no hay movimientos ni pistas de que pase en el futuro.

La situación por la que pasa AT&T no es única, ya que Telefónica Movistar también podría dejar México en el futuro.

Con información de Bloomberg.