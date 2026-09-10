Samsung ‘trollea’ a Apple: iPhone Duo vs. Galaxy Z Fold 8 Ultra, ¿cuál tiene mejor pantalla?

El modelo recuerda al Galaxy Z Fold 8 de la empresa surcoreana Samsung. (Foto: EFE)

Samsung aprovechó el lanzamiento del iPhone Duo para ‘trollear’ a Apple por su primer teléfono plegable: “El mundo es de los que se atreven primero. Nosotros nos atrevimos hace 7 años”, indicó en sus redes sociales.

A través de varios mensajes en la red social X, Samsung respondió al nuevo teléfono plegable de Apple, el cual fue anunciado por el nuevo director ejecutivo de la compañía, John Ternus, desde la sede de la empresa en Cupertino (California).

“Avísanos cuando termines de recalentar nuestras sobras”, indicó Samsung en un mensaje desde su cuenta de Mobile US.

Sin embargo, el nuevo líder de Apple defendió en su presentación que el iPhone Duo tiene el mejor diseño.

“Otros han creado dispositivos plegables que simplemente parecen dos teléfonos unidos de forma incómoda. El resultado es una pantalla cuadrada poco adecuada para la manera en que la gente los utiliza. Desplazarse por contenido vertical resulta poco fluido y las películas quedan encajonadas entre enormes franjas negras, lo que hace que una pantalla grande parezca mucho más pequeña”, aseguró Ternus.

iPhone Duo vs. Galaxy Z Fold 8 Ultra, ¿cuál tiene mejor pantalla?

El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, anunció el miércoles el primer teléfono plegable de la marca, bautizado como iPhone Duo, que tiene un tamaño similar al de un “pasaporte” cuando está cerrado -con una pantalla de 5.4 pulgadas- y costará 1 mil 999 dólares.

Cuando se despliega la pantalla, el nuevo modelo alcanza un tamaño de 7.6 pulgadas, el más grande visto hasta la fecha en un iPhone.

El principal atractivo del iPhone Duo es su pantalla Super Retina XDR de 7.6 pulgadas.

“Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos: una pantalla más grande que resultara tan natural e intuitiva como la del iPad. Luego, combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria”, explicó Ternus en el evento de presentación en la sede de la empresa en Cupertino (California).

El modelo recuerda al Galaxy Z Fold 8 de la empresa surcoreana Samsung, que lanzó su primer plegable hace más de siete años.

El tamaño de la pantalla de este modelo es de 6.5 pulgadas la externa e interna de 8 pulgadas.

Actualmente, el teléfono con un tera de almacenamiento y 16GB tiene un precio de 58 mil 499 pesos.

Samsung presentó al Galaxy Z Fold8 Ultra como un equipo plegable de alto rendimiento, con una pantalla principal 15 por ciento más brillante que la de su antecesor y un brillo máximo de 3,000 nits.

¿Qué pantalla tiene el iPhone Duo?

El principal atractivo del iPhone Duo es su pantalla Super Retina XDR de 7.6 pulgadas. Apple señala que este panel es 50 por ciento más grande que el del iPhone 18 Pro Max.

Cuando está plegado, el teléfono utiliza una pantalla exterior de 5.4 pulgadas. Apple también destaca que esta pantalla cuenta con más del 90 por ciento de área de visualización respecto a la del iPhone 18 Pro.

John Ternus releva a Tim Cook y estrena su cargo en Apple con el primer iPhone plegable (STAN OLSZEWSKI/EFE)

Galaxy Z Fold8 Ultra: ¿qué ofrece su pantalla?

El Galaxy Z Fold8 Ultra cuenta con una pantalla principal 15 por ciento más brillante que la del Galaxy Z Fold7 y alcanza un brillo máximo de 3,000 nits.

Samsung también incorpora un tratamiento antirreflejante en la pantalla principal, diseñado para reducir los reflejos y facilitar la visualización tanto en interiores como en exteriores.

Además, el fabricante indica que la pantalla principal es 0.4 pulgadas más grande que la de la generación anterior.

El Galaxy Z Fold8 Ultra tiene una ventaja clara en cuanto a brillo especificado

El Galaxy Z Fold8 Ultra tiene una ventaja clara en cuanto a brillo especificado, mientras que el iPhone Duo destaca por el tamaño de su pantalla y por la integración de experiencias específicas de iOS para el formato plegable.

¿Cuál tiene mejor diseño: iPhone Duo o Galaxy Z Fold8 Ultra?

Sobre el diseño, ambos equipos buscan resolver el mismo problema: Ofrecer una pantalla grande en un dispositivo plegable.

Apple describe al iPhone Duo como un dispositivo resistente y lo presenta como el iPhone más delgado cuando está abierto. También destaca que su pantalla puede ofrecer un área considerablemente mayor sin abandonar un formato que cabe en el bolsillo.

El iPhone Duo está disponible en dos colores: blanco estelar y cielo nocturno. Los pedidos anticipados comienzan el viernes 16 de octubre y el dispositivo estará disponible a partir del viernes 23.

Samsung, en cambio, proporciona una cifra concreta: el Galaxy Z Fold8 Ultra tiene un grosor de 4.1 milímetros cuando está desplegado y pesa 215 gramos.

El primer teléfono plegable de Samsung fue presentado en 2019.