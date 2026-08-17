Presentan avances del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que desde el 13 de mayo instituciones federales y estatales trabajan de manera articulada en la región.

Autoridades federales y estatales presentaron los avances del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, que mantiene una atención integral en 19 comunidades de Atlixtac, Chilapa de Álvarez, Olinalá y Zapotitlán Tablas, con acciones para recuperar las condiciones de bienestar, seguridad y tranquilidad de las familias.

Al participar en la presentación de avances del Plan Maestro en la sede del Cuartel de la Guardia Nacional de Chilapa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que desde el 13 de mayo instituciones federales y estatales trabajan de manera articulada en la región, a partir de una estrategia construida tras recorrer las comunidades y escuchar directamente las necesidades de sus habitantes.

En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, señaló que se instaló un puesto de mando en el Cuartel para coordinar el seguimiento y reporte de las actividades realizadas en las comunidades atendidas, mediante un mecanismo permanente de coordinación con dependencias para el registro, integración y seguimiento de los reportes correspondientes.

La gobernadora Evelyn Salgado agradeció el apoyo del Gobierno federal, a través de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, de las dependencias federales y estatales, así como de las familias que han sido parte fundamental de este gran esfuerzo para garantizar la construcción de la paz en la región y en todo el estado.

“Vamos a seguir trabajando juntas y juntos para ampliar el bienestar, el desarrollo y las oportunidades en las comunidades”, refirió.

En el evento estuvieron la comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez; el subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Rodríguez; el General de Brigada, Juan Ignacio Hernández Velasco, comandante de la 35/a Zona Militar; el General Brigadier, Óscar García Ponce de León, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Guerrero.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de estado, Daniel Antonio Ledesma; el fiscal General local, Zipacná Jesús Torres, la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez.

La secretaria Rodríguez subrayó que cuando se tuvo conocimiento del desplazamiento de familias en La Montaña, la instrucción de la Presidenta fue muy clara: atender de manera cercana, humana y permanente a la población, poniendo, como siempre, en el centro a las personas. Y eso se está haciendo.

Explicó que, a partir del diagnóstico realizado en la zona, se definieron 19 comunidades prioritarias donde se concentra la intervención mediante 13 ejes de atención, que abarcan construcción de paz, seguridad, justicia, bienestar, salud, educación, infraestructura, alimentación, vivienda y desarrollo productivo.

Asimismo, se brinda apoyo económico a quienes sufrieron daños graves o la pérdida total de sus viviendas.

“La paz en Guerrero se construye con seguridad y también con la Atención a las Causas que Generan la Violencia”, subrayó, al señalar que las familias requieren también salud, educación, vivienda, caminos, alimentación y oportunidades de empleo para construir su proyecto de vida en sus comunidades de origen.

Entre las acciones implementadas se encuentran el Tianguis del Bienestar, las Ferias de Paz, el fortalecimiento de becas e infraestructura escolar, la incorporación a Jóvenes Construyendo el Futuro, servicios médicos, programas sociales, atención a mujeres y apoyos a productoras y productores. También se trabaja en caminos, vivienda, conectividad y electrificación.

En materia de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el gobierno local mantienen presencia y coordinación en la región, además de diálogo permanente con autoridades municipales, tradicionales y comunitarias.

La secretaria reconoció la coordinación con la gobernadora Evelyn Salgado, las Fuerzas Armadas, autoridades municipales y comunitarias, así como con las servidoras y servidores públicos que permanecen trabajando en territorio.

Como parte de los trabajos, este año se terminarán los caminos artesanales, se mejorarán los accesos a las comunidades y mantendrán las acciones en materia de alimentación, bienestar, seguridad y desarrollo.

Resaltó que próximamente regresará, acompañada de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para visitar las comunidades y cumplir lo que le pidieron a la Presidenta: la entrega de maíz y frijol para la alimentación.

“Decirle a las familias de la Montaña que no nos vamos a salir de la región, que estarán los equipos permanentemente, así como los elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional. De la mano de la Policía Estatal, el Gobierno de México seguirá presente para escucharlas, acompañarlas y atenderlas”, enfatizó.

Con el Plan Maestro se mantendrá la presencia institucional en territorio el tiempo que sea necesario.

La colaboración acercó soluciones y atención a la ciudadanía

El subsecretario Medina aseguró que desde la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, apuntó, se acompañó este esfuerzo, promoviendo la suma de capacidades para acercar atención y soluciones a las comunidades; se atendió a las familias desplazadas y a quienes permanecen en sus comunidades.

“Como resultado de esto hemos tenido una atención humanitaria inmediata, la presencia permanente del gobierno en territorio, la recuperación gradual de la seguridad, estar pendientes del retorno y atender a las familias que aún están pendientes, educación y bienestar, además de contar con inversiones para infraestructura y desarrollo productivo”.

Dio un informe pormenorizado de las actividades efectuadas como es Tianguis del Bienestar, jornadas de Sí al Desarme, Sí a la Paz; atención a las demandas ciudadanas, consultas y atenciones médicas, Alimentación para el Bienestar, Banco del Bienestar, entre otras más.