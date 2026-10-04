Morena no quiere que te ‘metas navaja’ antes de los 18: Busca prohibir cirugías estéticas en menores

Imagen ilustrativa. Morena presentó una iniciativa para prohibir las cirugias estéticas en menores de edad (Foto: IMSS/CUARTOSCURO)

Morena va por la prohibición de la cirugía estética en menores de edad, salvo en casos excepcionales que afecten la salud de las personas.

Miguel Ángel Yunes, senador de Morena, presentó una iniciativa a la ley Ley General de Salud para restringir la cirugía estética electiva en menor de 18 años, entendiéndose como “toda intervención quirúrgica con fines exclusivamente cosméticos, no orientada a prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, ni a restaurar función o integridad anatómica alteradas por malformación congénita, accidente, enfermedad o sus secuelas”.

¿Por qué Morena busca prohibir las cirugías en menores de edad?

El veracruzano consideró necesario modificar la legislación como una forma de proteger a la niñez, y ante la normalización del discurso de la modificación corporal de carácter estético dirigida a población menor de edad, y asociada al éxito, también por influencia de redes sociales.

“México enfrenta este desafío con alta exposición: además del volumen interno de procedimientos, se ha consolidado como destino de turismo estético, con ofertas de paquetes “todo incluido” y mercadotecnia intensa en redes; reportes sectoriales lo sitúan entre los primeros lugares mundiales y con una proporción relevante de pacientes internacionales, lo que expande el mercado y, lamentablemente, las prácticas irregulares”.

¿Cuándo se permiten cirugías estéticas en menores de 18 años?

Los procedimientos estéticos podrán autorizarse sólo para menores en casos excepcionales, como cuando se tenga la finalidad reconstructiva o funcional derivada de malformación congénita, trauma o enfermedad que comprometa función orgánica, desarrollo psicosocial o salud mental.

Dichos casos deberán pasar por un proceso de “salvaguardas”, que incluirá la valoración multidisciplinaria por especialistas en cirugía plástica y reconstructiva (con certificación vigente), pediatría y salud mental infantil/adolescente, con dictamen razonado y por escrito.

Deberá haber una segunda opinión independiente de un cirujano plástico y reconstructivo con experiencia en el procedimiento y población pediátrica.

Se abrirán 30 días para proceso de reflexión tras la recepción de la valoración médica y el procedimiento quirúrgico.