Del odio al amor: Así ha sido la relación de Tatiana Clouthier y AMLO

Tras su salida de la Secretaría de Economía, hace más de un año, Tatiana Clouthier reapareció este jueves 12 de octubre, en Palacio Nacional, para mantener una conversación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Platicamos como grandes amigos que somos, y como personas que nos queremos, y queremos a la patria”, declaró la exsecretaria de economía.

¿Tatiana Clouthier renunció a la Secretaría de Economía por pelearse con AMLO?

El 6 de octubre de 2022 la renuncia de Tatiana Clouthier como Secretaría de Economía fue recordada debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador no correspondió el abrazo que le dio Clouthier Carrillo, a su salida del cargo.

Al respecto, López Obrador expresó lo siguiente: “Respetamos su decisión, insistimos para que se quedara pero es una mujer con convicciones con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía”.

Aquel día, Tatiana Couthier leyó una carta en la conferencia matutina del titular del Ejecutivo anunciando su salida del Gobierno.

“Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación, si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México”, leyó la exsecretaria.

La extitular de la SE ya había anunciado en dos ocasiones su salida de la dependencia (el 26 de julio y el 9 de septiembre); sin embargo, no fue sino después de su renuncia cuando Clouthier aseguró que López Obrador estaba rodeado por funcionarios que obstaculizaban el trabajo del presidente.

“Una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos, le llevan mentiras y además todos están metidos en la sucesión presidencial”, dijo al periodista Enrique Galván Ochoa.