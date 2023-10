‘Platicamos como grandes amigos’: Tatiana Clouthier se reencuentra con AMLO en Palacio Nacional

Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía, reapareció este 12 de octubre en Palacio Nacional, para platicar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y darse un abrazo de amigos, comentó a medios de comunicación al salir del encuentro.

“Platicamos, plática de amigos”, declaró.

A la excoordinadora de campaña de López Obrador se le preguntó si habría una posibilidad de reintegrarse al gabinete.

“Platicamos como grandes amigos que somos, y como personas que nos queremos, y queremos a la patria”, aseguró.

Clouthier dejó la puerta abierta a la posibilidad de sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, la virtual candidata de Morena a la Presidencia.

“Ya me entrevisté con ella y quedamos en una reunión próxima pendiente”.

-¿Te está convenciendo?

-Estamos atendiendo cosas que nos toca atender primero, replicó.

El miércoles, Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, también asistió a Palacio Nacional. Quien fuera gobernador de Tabasco sí se sumó a la campaña de Sheinbaum, como coordinador político.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el regreso de “su hermano” al Gobierno de México.

“Saludé a Adán, lo extrañaba, ya tenía tiempo que no lo veía, es mi hermano, lo estimo mucho, es un profesionista de primer orden, un buen servidor público y estuvimos platicando y hasta lo quería invitar a que se regresara acá, pero tiene otros planes”, reveló en su ‘mañanera’ de este 12 de octubre.

Así fue como Tatiana Clouthier dejó la Secretaría de Economía

Fue hace casi un año, el 6 de octubre de 2022, cuando Clouthier anunció en la ‘mañanera’ su salida de Economía.

“Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación, si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México”, dijo en una carta que leyó desde el estrado.

La situación fue recordada por el abrazo no correspondido del presidente López Obrador a Clouthier tras el anuncio.

(Cuartoscuro)

Después de su renuncia, Clouthier aseguró que López Obrador estaba rodeado por funcionarios que obstaculizaban el trabajo del presidente.

“Una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos, le llevan mentiras y además todos están metidos en la sucesión presidencial”, dijo al periodista Enrique Galván Ochoa.