Tatiana dejó de prestarle el nombre a este Gobierno que es un fraude: Manuel Clouthier

Manuel Clouthier señaló que Tatiana Clouthier ha dejado de prestar este apellido y su credibilidad como persona al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que la funcionaria renunciara a la titularidad de la Secretaría de Economía la semana pasada.

“Lo que sí es una realidad y a mi me da gusto por un lado, me da gusto que (Tatiana Clouthier) se haya desmarcado y que ha dejado de prestarle el nombre y la credibilidad de ella a un gobierno que se caracteriza por ser un fraude”, comentó el sinaloense en una entrevista con Grupo Fórmula este lunes.

La exsecretaria anunció públicamente su renuncia el pasado 6 de octubre, en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, donde leyó una carta sobre su salida.

“Estoy segura que no hay posición menos importante que otra pues hasta en el público y la porra, uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores, como lo platicamos desde el 26 de julio, y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra”, mencionó la funcionaria dejando entrever una relación entre su incomodidad y la solicitud de consultas al T-MEC por Estados Unidos y Canadá.

Tatiana militó antes en el PAN, hasta 2005. También se postuló como candidata a la presidencia municipal de San Pedro Garza García, en Nuevo León, con el partido Nueva Alianza. En 2018 coordinó la campaña presidencial de López Obrador y en 2021 asumió el cargo en la Secretaría de Economía.

Manuel y Tatiana son hijos de Manuel ‘Maquío’ Clouthier del Rincón, quien fue una figura relevante del PAN y hasta fue candidato a la presidencia de México por ese instituto político en 1988.

Con la renuncia de Tatiana, su hermano el ingeniero Manuel Clouthier hizo comentarios sobre su posible salida: por ejemplo, consideró que los últimos cambios sobre la Guardia Nacional motivaron la renuncia de su hermana.

“Esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión. Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López”, publicó en su cuenta de Twitter el mismo día.

Entre varios mensajes en su cuenta de Twitter, el hermano de Tatiana afirmó que seguramente fue una decisión difícil pero festejó que por fin se desmarcó “de este gobierno incongruente”. También criticó que AMLO no correspondiera el abrazo que le dio Tatiana en la conferencia.

“Para “el señor de los cielos” sus colaboradores son de úsese y tírese !!!”, dijo también Manuel Clouthier en Twitter.

Este lunes, el empresario dijo que no ha hablado con su hermana sobre las elecciones presidenciales de 2024 y que no sabe si ella buscará una candidatura. En tanto, él se desmarcó de competir por el PAN y recordó que él ya se ha retirado de la política.